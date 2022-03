Anticipazioni Stasera tutto è possibile, puntata di Martedì 29 Marzo: nomi bomba, risate assicura a non finire, avete letto chi ci sarà?

Siamo giunti al Martedì sera e questo, per tutti i suoi appassionati, vuol dire una sola cosa: una nuova puntata di Stasera tutto è possibile! Avete letto chi saranno gli ospiti e le anticipazioni del 29 Marzo?

Così come Studio Battaglia, del quale ci aspetta un’ultima puntata choc, anche Stasera tutto è possibile sta per giungere alle batture d’arresto. Stasera, Martedì 29 Marzo, infatti, andrà in onda la penultima puntata. Mentre Martedì 5 Aprile, invece, l’ultimo appuntamento. In attesa del finale di stagione previsto tra sette giorni e, soprattutto, in attesa di sapere le “sorti” di Stefano De Martino, siete pronti a scoprire quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera? Come al solito, non mancheranno gli ospiti fissi di questa edizione dello show, ma anche tanti volti nuovi e non. Pronti a saperne di più?

Stasera tutto è possibile del 29 Marzo, le anticipazioni: che nomi!

Per un nuovo Martedì consecutivo, Stefano De Martino ritornerà al timone di una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. E date le anticipazioni trapelate sul web, possiamo confermarvi che questa sarà totalmente indimenticabile.

La puntata di Martedì 29 Marzo di Stasera tutto è possibile – a differenza della scorsa, che invece era dedicata all’Italia e alle bellezza della nostra penisola – è intitolata “Una vita in vacanza”. Chi è che vorrebbe trascorrere una vita in relax assoluto? Ebbene. A quanto pare, gli ospiti di Stasera tutto è possibile ne avranno la possibilità stasera. Chi saranno coloro che si sottoporranno ai divertentissimi giochi di STEP? Come al solito, vi saranno: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che si esibirà imitando Milly Carlucci – come sappiamo questi sono gli ospiti fissi. Oltre a loro, però, vi saranno: Andrea Pucci, Sergio Friscia, Marco Marzocca, Angelica Massera e Cristiano Caccamo, Herbert Ballerina, Andrea Delogu. Insomma, dei nomi davvero pazzeschi, non c’è che dire.

Cosa ne pensate di questo cast? Per noi, è superlativo: risate a non finire, ne siamo certi.