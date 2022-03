Avete notato che Maria De Filippi porta sempre due collane? Qual è il loro significato

Il pubblico che la segue fin dagli esordi avrà notato sicuramente che Maria De Filippi porta sempre due collane: scopriamone l’origine!

Presente in tv quasi tutti i giorni da tanti anni, Maria De Filippi è un volto ormai familiare per tutti. Sebbene inizialmente sognasse altro per il suo futuro professionale, a quanto pare la sua strada era quella della conduzione televisiva.

Lo dimostra il grandioso successo raggiunto da quasi trent’anni a questa parte: i suoi programmi hanno rivoluzionato il modo di fare tv e molte delle trasmissioni che conduce, come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu sì que vales, sono frutto anche delle sue idee.

Garbo, classe ed eleganza sono le sue doti principali oltre a quella di saper captare i gusti e le tendenze della società contemporanea. Nata a Milano il 5 dicembre del 1961, Maria ha esordito nel lontano 1992 al timone di Amici, quando il programma era ancora nella sua versione originale, quella di talk show.

Il suo stile elegante si riflette anche nell’abbigliamento, che viene notato soprattutto durante le sue trasmissioni serali, come ad esempio C’è posta per te. I telespettatori più attenti avranno certamente fatto caso al fatto che la regina della tv indossa sempre due collane. Vi siete mai chiesti cosa significano?

Sono immancabili nei look di Maria De Filippi: cosa significano le due collane della conduttrice

Spesso la moglie di Maurizio Costanzo ci ha conquistati anche con i suoi outfit, i quali incuriosiscono le fan e danno vita a scatenate ricerche sul web mirate a scoprirne il marchio ed il prezzo.

Come dicevamo, la bionda presentatrice, proprietaria con la RTI della casa di produzione televisiva Fascino PGT, ha l’abitudine di portare sempre due collane quando va in onda.

Ebbene, a quanto pare si tratterebbe di due regali: uno ricevuto da suo marito e l’altro dallo stilista di Givenchy, Riccardo Tisci. Due gioielli che accompagnano “Queen Mary” da tempo e che fanno parte ormai del suo stile inconfondibile.

E a voi l’occhio era mai caduto su questo dettaglio?