Chay Guillory ha preso parte a Vite al Limite, ma che fine ha fatto oggi? Non immaginereste mai com’è cambiata la sua vita dopo il programma.

Nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite, il suo adoratissimo pubblico ne ha viste di cotte e di crude. Ha, infatti, assistito a trasformazioni sconvolgenti e a dei veri e propri insuccessi, ma la storia di cui vi andremo a parlare tra poco ha qualcosa di clamoroso.

L’obiettivo principale di Vite al Limite è quello di concedere ai suoi partecipanti la possibilità di iniziare una nuova vita. Ciascuno di loro, infatti, si rivolge al dottor Nowzaradan per ritornare in forma e, nella maggior parte dei casi, ci riesce alla grande. Il protagonista di questo nostro articolo, invece, ha fatto molto di più. Non solo, infatti, è riuscito a dimagrire, segnando un record personale incredibile, ma ha fatto pace con se stesso. Stiamo parlando proprio di Chay Guillory: paziente di Vite al Limite nel corso della sua terza stagione. Quando ha chiesto di partecipare al programma, il giovane Chay pesava 271 kg. E, grazie al percorso stabilito dal dottor Now, è dimagrito quasi 55 kg. La trasformazione sconvolgente, però, non è stata solo la sua perdita di peso, ma molto altro ancora. Ecco perché e che fine ha fatto oggi.

Chay Guillory dopo Vite al Limite, che fine ha fatto oggi?

In molti lo hanno amato nel corso della sua partecipazione a Vite al Limite e in tantissimi si chiedono che fine abbia fatto oggi Chay Guillory. Siamo pronti a svelarvi ogni cosa! Sappiamo benissimo che quando il ventitreenne della Louisiana aveva deciso di partecipare al programma, l’ha fatto perché stanco di convivere coi suoi chili di troppo. Pesava 271 kg, infatti, e questo lo rendeva totalmente infelice. Ad aumentare, però, la sua insicurezza e insoddisfazione, però, vi è anche il suo orientamento sessuale. Il giovane Guillory, infatti, non riusciva affatto ad accettare il suo corpo.

Vite al Limite in questo senso ha rappresentato una vera e propria rinascita. Non solo perché è notevolmente dimagrita, ma anche perché è riuscita ad accettarsi in tutta la sua bellezza. Oggi non ha affatto “paura” di mostrarsi per quella che è. E questa è, senza alcun dubbio, una grandissima vittoria! Eccola:

Ce ne fossero di pazienti così, no?