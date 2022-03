Chi è e che lavoro fa la fidanzata di Blind: non immaginereste mai quando e dove si sono conosciuti

È uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022, ma non tutti conoscono la sua fidanzata: chi è la ragazza che ha rubato il cuore di Blind.

All’anagrafe si chiama Franco Popi Rujanin, ma tutti lo conoscono come Blind, il nome d’arte che ha scelto per la sua carriera di cantante. Attualmente lo stiamo vedendo tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi dove è approdato giovedì 24 marzo e gioca in coppia con Roberta Morise.

Diventato noto al pubblico grazie alla sua partecipazione nel 2020 a X Factor 14, ha solo 22 anni e tanta voglia di mettersi alla prova in questa esperienza: “Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no?”, ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair.

Proprio al famoso talent in onda su Sky, ottiene un successo strepitoso come dimostrato dal fatto che il suo singolo Cuore Nero, diventa prima disco d’oro e poi platino. Si aggiudica il terzo posto ma, nonostante la mancata vittoria, Blind riesce a farsi apprezzare e il suo seguito aumenta notevolmente dopo quell’esperienza.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sapete chi è e cosa fa nella vita la sua fidanzata?

Di cosa si occupa la fidanzata di Blind e com’è nata la loro storia

Nata a Perugia l’11 dicembre 1999, Greta Tigani è coetanea del rapper. I due si sono incontrati molti anni fa, ben prima che la loro storia avesse inizio. Parliamo addirittura di quando andavano all’asilo! Entrambi avevano solo 5 anni e sono stati amici per molto tempo.

Diventati grandi, a 18 anni si sono resi conto di essersi innamorati e si sono fidanzati. Nella vita Greta è una nail-stylist, quindi un’esperta nella decorazione delle unghie. Prima di andare a convivere a Milano col fidanzato, lavorava in un centro estetico a Perugia. Attualmente, nel capoluogo lombardo, lavora presso un altro centro estetico.

Sul suo profilo Instagram, si possono ammirare i suoi bellissimi lavori, frutto di una creatività alquanto spiccata. Oltre, ovviamente, a tanti dolcissimi scatti che la ritraggono insieme al fidanzato.

