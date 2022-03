Biagio Izzo è un comico ed attore famosissimo, ma sapete che cosa faceva prima di cavalcare l’onda del successo? Non tutti lo immaginano.

È tra i volti più amati di Stasera tutto è possibile, non c’è che dire! Oltre ad ammirare il suo fascino e la straordinaria bravura di Stefano De Martino, il pubblico di Rai Due non può fare a meno di apprezzare la comicità e spontaneità di Biagio Izzo.

Ospite fisso di Stasera tutto è possibile insieme a Francesco Paolantoni, di cui recentemente vi abbiamo svelato un retroscena che tutti si chiedono, l’attore e comico napoletano è tra i personaggi più amati del programma. Tantissimi, infatti, sono gli sketch divertenti che ci regala insieme al magico trio campano, ma altrettanto numerosi sono i personaggi di cui ha vestito i panni nel corso della sua lunga carriera. Biagio Izzo debutta nel mondo dello spettacolo nel 1983. È proprio in quell’anno che, insieme al suo collega Ciro Di Maggio, forma il duo “Bibì & Cocò”, cavalcando l’onda del successo. Da quel momento, infatti, Biagio Izzo è inarrestabile. E, ad oggi, è amatissimo. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima del successo? Qual era, quindi, il suo lavoro prima di diventare un attore?

Cosa faceva Biagio Izzo prima di diventare attore?

Seppure sia un attore affermato ed amato, Biagio Izzo non ha mai perso quelle caratteristiche che lo contraddistinguono nel mondo dello spettacolo: l’umiltà e la genuinità. Oggi, come dicevamo, l’attore e comico napoletano vanta di un successo davvero impressionante, ma per arrivare ad essere quello che è ora, ne ha fatta di strada. Il suo debutto, infatti, è arrivato all’età di 21 anni, ma prima ancora di questo momento, il buon Izzo non si è mai perso d’animo ed ha sempre lavorato, soprattutto per aiutare la sua famiglia.

A questo punto, la domanda è lecita: cosa faceva Biagio Izzo prima di diventare un attore? Da quanto si apprende da Novella 2000, sembrerebbe che il simpaticissimo napoletano abbia svolto più lavori per andare incontro alle esigenze della sua famiglia. A partire dal muratore e fabbro fino a montatore di lapidi e imbianchino, il buon Izzo si è dato parecchio da fare. Ad oggi, è amatissimo, ma il successo non l’ha affatto cambiato.

Conoscevate questo lato della sua vita?