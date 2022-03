La splendida e raffinata Emma Watson resterà sempre nell’immaginario collettivo come il volto iconico di Hermione Granger, strega portentosa di “Harry Potter”: sai quante audizioni ha fatto prima di ottenere la parte?

Una vera e propria bambina prodigio dal talento straordinario. Emma Watson è stata, per tutta la saga dei celebri film tratti dall’omonima saga, il volto iconico di Hermione Granger, brillante strega del mondo di Harry Potter. Di sicuro non riusciremmo ad immaginare nessun altro nel ruolo, legato indissolubilmente alla sua bravura. Il retroscena che pochi conoscono: sapete quante audizioni ha fatto Emma Watson prima di aggiudicarsi la parte di Hermione?

Di recente un’altra attrice amatissima della saga è convolata a nozze mandando i fan in visibilio e apparendo radiosa nelle foto del grande evento. Del resto, come ci ha ricordato la reunion per il 20imo anniversario dall’uscita del primo film, Harry Potter resta sempre indelebile nel cuore del pubblico.

Harry Potter, il retroscena: quante audizioni ha sostenuto Emma Watson?

Sebbene non riusciamo proprio ad immaginare qualcuno di diverso nei panni della brillante Hermione Granger, la competizione per aggiudicarsi la parte è stata senza dubbio intensa. La migliore amica del protagonista, nonché lato fondamentale del celebre trio di maghetti, è senza dubbio una delle figure chiave dei libri e dei film. Per questo la scelta doveva essere quanto meno perfetta.

E chi meglio di Emma Watson, con il suo talento naturale, che ci ha, infatti, fatto innamorare del personaggio? Durante la celebre reunione, come riportato da “Fanpage”, l’attrice ha spiegato di aver sempre “saputo” di essere Hermione, inteso come aver sempre sentito il personaggio come proprio. Ma, a conti fatti, dopo quante audizioni ha ottenuto la parte?

Emma Watson, del resto, è sempre un pozzo di sorprese. Non tutti sanno, infatti, che oltre ad essere una brillante interprete è anche un insegnate certificata di una disciplina molto celebre e praticata. Ebbene, pare che la talentuosa attrice abbia sostenuto ben otto provini prima di aggiudicarsi il ruolo di Hermione Granger. Sembra anche, tuttavia, che l’autrice della saga, J.K. Rowling, rimase subito colpita dalla giovane Emma, come tutti noi, del resto!