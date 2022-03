Francesca Fialdini, com’è cambiata in questi anni la conduttrice: le foto

Vediamo com’è cambiata Francesca Fialdini: spuntano alcuni vecchi scatti della conduttrice.

Dal 2019 Francesca Fialdini è al timone del programma Da noi… a ruota libera in onda la domenica pomeriggio su Rai Uno. Oggi è una delle conduttrici più amate ma non ha iniziato così la sua carriera.

Infatti dopo la laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi di Roma ‘la Sapienza’ ha iniziato lavorando in radio come collaboratrice della redazione esteri e poi come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004. Per molti anni ha lavorato come inviata e conduttrice del notiziario del programma A sua immagine. Abbiamo visto la Fialdini a UnoMattina In famiglia, Uno mattina, ha condotto la 59esima edizione de Lo zecchino d’oro, La vita in diretta, dal 2019 è alla conduzione Da Noi…a ruota libera e per la stagione 2021-2022 è stata confermata per la terza volta consecutiva.

Anche lei come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione ha un profilo social molto seguito. Siamo andati a curiosare tra le sue foto e tra i tanti scatti pubblicati, tornando indietro, possiamo vedere com’è cambiata in questi anni.

Francesca Fialdini, com’è cambiata in questi anni la conduttrice

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica. Ha un curriculum di tutto rispetto. Ha lavorato in tanti programmi televisivi, come conduttrice ma in passato anche come inviata. Dal 2019 è lei al timone del seguitissimo programma che va in onda nel pomeriggio domenicale su Rai Uno, Da noi…a Ruota libera.

Come quasi tutti i personaggi famosi anche lei ha un profilo social dove pubblica scatti che riguardano la sua vita professionale ma anche foto personali. Oggi conosciamo la conduttrice così, ma ricordate com’era qualche anno fa? Vi mostriamo alcuni scatti non troppo lontani.

Guardando questa prima immagine che risale all’anno scorso non notiamo grandi cambiamenti. Unica eccezione è il taglio di capelli molto più dritto.

In questa seconda foto che risale al 2017 invece c’è un dettaglio che cattura subito la nostra attenzione, l’acconciatura, che sembra essere diversa dal solito. Infatti siamo abituati a vederla con i capelli morbidi che scendono sulle spalle.

Anche nell’ultima foto non ci sono cambiamenti. Sono passati circa 7 anni dallo scatto ma la conduttrice non sembra sfiorata dal tempo. Anzi, gli anni passano e lei diventa più bella.