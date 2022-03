Giorgia si emoziona a Matrimonio a prima vista: “Gianluca è una bella scoperta”

Matrimonio a prima vista, Giorgia si emoziona guardando l’album delle foto della cerimonia: “Gianluca è una bella scoperta”.

Matrimonio a prima vista è un programma in onda su real time molto seguito. E’ trasmesso da diversi anni e ogni volta è un successo. Il 16 febbraio è iniziata l’ottava edizione anche se per chi ha l’abbonamento su Discovery era già disponibile da fine gennaio.

Le coppie della nuova edizione dopo il sì e dopo alcuni giorni in viaggio di nozze hanno iniziato la convivenza. Sicuramente la coppia che ci ha fatto pensare inizialmente che un futuro non poteva esserci è quella formata da Gianluca e Giorgia. Nel corso delle puntate però, osservandoli insieme, abbiamo cambiato idea. Infatti, se i primi passi sono stati complicati pian piano tutto si è evoluto. Gianluca è una persona aperta, schietta e tanto sicura di sè, la sposa è invece tanto insicura e ha bisogno di più tempo per aprirsi. Questa diversità ci ha fatto pensare che gli esperti non avevano fatto colpo, ma forse proprio questa diversità ha portato la coppia a completarsi. Abbiamo visto che durante la reunion con gli altri sposi, mentre erano in camera, Giorgia si è emozionata: ma cos’è successo tra i due?

Matrimonio a prima vista, Giorgia si emoziona durante la reunion: “Gianluca è una bella scoperta”

C’è stata la reunion finale delle coppie di Matrimonio a prima vista. Gianluca e Giorgia, Mattia e Cristina e Giorgia e Antonio si sono confrontati per capire l’evoluzione del legame. Dopo la cena sono andati in camera. Qui hanno vissuto i momenti provati durante la cerimonia, guardando le foto scattate quel giorno.

Giorgia e Gianluca hanno ironizzato molto sull’album. Lo sposo ha detto: “Da quel giorno ad oggi sento di aver fatto tanta strada, proprio a livello conoscitivo”. Ad un certo punto la sposa guardando le immagini si è emozionata: “Io l’ho sempre saputo che tu avevi questo istinto di protezione innato”, ha commentato.

Nel dietro le quinte Giorgia ha poi detto: “Gianluca è una bella scoperta continua. Io ho un ricordo positivo di tutto quanto, delle nozze, della luna di miele, della litigata, di tutto il percorso. Rifarei tutto quanto con la stessa persona“. Tra Gianluca e Giorgia si è creato un bellissimo legame. Marito e moglie alla scelta finale resteranno insieme? Lo scopriremo fra poche ore.