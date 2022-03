L’Isola dei Famosi, “Me ne voglio tornare a casa”: esplode e minaccia di lasciare il reality

Sfogo fiume durante le nomination di ieri sera a L’Isola dei Famosi: il naufrago non ci sta e minaccia di lasciare il gioco.

Puntata decisamente ‘esplosiva’ quella de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera 28 marzo: a distanza di una settimana dall’inizio di questa edizione, la fame e i sacrifici iniziano a farsi sentire e le prime tensioni tra i naufraghi faticano a restare nascoste.

D’altronde c’era da aspettarselo: la maggior parte delle personalità dei concorrenti di quest’anno sono note al pubblico per essere belle ‘marcate’ e le condizioni che caratterizzano il gioco non aiutano certo a creare un clima disteso.

Sempre nella puntata di ieri abbiamo assistito ad esempio allo sfogo di Floriana Secondi, risultata eliminata insieme ad Antonio Zequila al televoto contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. L’ex vincitrice del Grande Fratello è arrivata perfino a dire di voler abbandonare il gioco.

E non è stata l’unica: un altro naufrago si è detto stanco di come funzionano le cose sull’isola ed ha minacciato di lasciare il programma. E’ accaduto durante le nomination, vediamo di chi si tratta e cosa ha scatenato queste lamentele.

Isola dei Famosi, Ilary non se l’aspettava: il concorrente minaccia di lasciare

Come un po’ in tutti i reality, quello delle nomination è sempre il momento più atteso della puntata. L’Isola dei Famosi non è certo da meno: è quello il momento in cui si scoprono i cosiddetti ‘altarini’ e si ravvivano molte dinamiche.

Ad offrirne una ‘succulenta’ è stato Jeremias Rodriguez che, giunto nella postazione con papà Gustavo, si è lamentato di varie cose. Quando la conduttrice ha chiesto a padre e figlio come si sentissero in questi giorni e con chi avessero legato maggiormente, in un primo momento il signor Rodriguez ha risposto di andare d’accordo più o meno con tutti.

Jeremias però è intervenuto a dire la sua: “Non ricordavo quanto fosse dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro. Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe veramente tanto e voglio tornare a casa. A parte la fatica”.

L’argentino ha poi iniziato a scendere nel dettaglio ed a riferirsi a qualcuno in particolare: “In che senso? Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. A me questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”.

Ha poi detto che suo padre non avrebbe detto la verità dicendo di andare d’accordo con tutti. Spinto dal figlio a dire la verità, Gustavo ha fatto capire chiaramente che la persona con cui ce l’ha è Nicolas Vaporidis: “Non posso nominare questa persona con cui non ho legato perché è leader, ma niente d’importante è solo che non andiamo d’accordo“.

A quanto pare, con l’attore non ci sarebbe affatto feeling: già nel corso della prima puntata il fratello di Belen ha esternato il proprio disappunto verso di lui, ricordate?