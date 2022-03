La dottoressa Pimple Popper, brutto colpo per Taylore: dolorosa confessione!

La dottoressa Pimple Popper, brutto colpo per Taylore: la giovane non se lo sarebbe mai aspettato, la dolorosa confessione.

All’epoca della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper, Amber era davvero giovanissima, eppure già da qualche anno non riusciva a vivere alla grande la sua età.

La storia di Taylore è molto simile a quella di Amber, se ricordate. La giovanissima ragazza, infatti, ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper per via di ben due cheloidi che le erano cresciuti su entrambe le orecchie. “Mi prudono, mi bruciano”, ha raccontato. Non si trattava di nulla di grave, da come si può chiaramente comprendere, eppure Taylore ha ugualmente raccontato di non voler più vivere come era costretta a fare. Non solo, infatti, era solita indossare fasce per capelli per coprire le due protuberanza presenti sui lobi, ma ha anche detto di sentirsi spesso a disagio.

La dottoressa Pimple popper, Taylore: com’è cambiata la sua vita

Per via dei due cheloidi cresciuti su entrambe le orecchie, Taylore ha raccontato di aver fatto diverse rinunce. Il suo sogno, infatti, era quello di diventare una modella, ma a causa delle sue protuberanze ha dovuto momentaneamente accantonarlo. “Ho un pessimo rapporto col mio aspetto esteriore. Sono la mia insicurezza maggiore”, ha continuato a dire. La dottoressa Pimple popper, quindi, l’ha aiutata ad avere un buon rapporto col suo corpo? Assolutamente si! Anzi, subito dopo il suo intervento, la vita di Taylore è decisamente cambiata.

A differenza di Victor, il caso di Taylore è un vero e proprio gioco da ragazzi. La dermatologa Sandra Lee, infatti, ha immediatamente provveduto alla rimozione dei cheloidi, restituendo alla giovane delle orecchie davvero perfette.

A distanza di qualche settimana dal suo intervento, Taylore è finalmente ritornata a vivere la vita che desiderava. Non solo, infatti, ha avuto la possibilità di non indossare più la fasce, ma ha anche rivelato di essere pronta a inviare il suo portfolio di fotografie. E, reggetevi forte, ha clamorosamente cambiato look. Addio a lunghi capelli e benvenuti a capelli cortissimi.