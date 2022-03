Sapete chi è l’ex marito di Lunetta Savino? Anche lui è famosissimo

Vi siete mai chiesti chi sia l’ex marito di Lunetta Savino? Forse non tutti lo sanno, ma anche lui è un attore famosissimo: di chi stiamo parlando.

Tutti la conoscono per aver vestito i panni di Cettina nella famosa serie tv ‘Un medico in famiglia’, ma Lunetta Savino è molto ma molto di più. Certo, questo ruolo le ha permesso di aumentare ancora di più la sua popolarità, ma la carriera della famosissima attrice è molto altro ancora.

Nata a Bari il 2 Novembre del 1957, nutre da sempre questa passione per la recitazione. Dopo aver concluso gli studi liceali, Lunetta Savino inizia subito a studiare recitazione. E nel 1981 compie il suo debutto a teatro con la tragedia shakespeariana ‘Macbeth’. L’anno di svolta nella sua carriera, però, arriva soltanto nel 1998. È proprio in quest’anno, infatti, che esordisce sul piccolo schermo nei panni di Cettina e con la sua immensa simpatia conquista tutti. Dopo quel momento, la bellissima Lunetta spicca il volo. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? La Savino, a quanto pare, sembrerebbe essere piuttosto riservata su questo aspetto della sua vita. Quello che sappiamo, però, è che è stata sposata fino al 1994 con un attore famoso: sapete chi è il suo ex marito?

Chi è l’ex marito di Lunetta Savino?

Nel corso della sua lunga ed immensa carriera, Lunetta Savino ha interpretato tantissimi personaggi. Ultimamente, però, l’attrice pugliese sta conquistando tutti nella mini serie tv ‘Studio Battaglia’ – non perdetevi l’ultima puntata del 5 Aprile. Qui interpreta una donna forte, un avvocato – che è disposta a tutti pur di far valere i diritti dei suoi clienti – e una mamma che a fare con tre figlie altrettanto forti e decise. Prima di sapere, però, cosa accadrà in questa seconda puntata, siete pronti a scoprire qualche cosa in più sulla bella Savino?

Sapete che, fino al 1994, Lunetta Savino è stata sposata con un attore di teatro. Lui si chiama Franco Tavassi. E, a quanto pare, il loro matrimonio è giunto al termine quasi 18 anni fa. Da queste nozze, però, è nato il loro unico figlio.

Adesso ha un compagno?

Come dicevamo poco fa, Lunetta Savino è molto riservata sulla sua vita privata. Sul web, però, si legge che, in una sua intervista a Il corriere della sera del 2019, abbia rivelato di essere fidanzata con Saverio Lodato, famoso giornalista e scrittore. Sbirciando sul suo canale social ufficiale, la loro ultima foto di coppia risale all’Agosto del 2020. Pertanto, adesso non sappiamo se siano ancora una coppia. Anche se ci auguriamo di si.

La seguirete stasera in Studio Battaglia?