Manila Nazzaro ha più sentito Katia Ricciarelli? L’ex concorrente svela cos’è successo dopo il GF Vip

Manila Nazzaro ha più sentito Katia Ricciarelli? L’ex concorrente spiega a Verissimo cos’è successo dopo il GF Vip.

Manila Nazzaro è stata ospite di Verissimo nella puntata di Domenica 27 marzo. L’ex Miss Italia ha raccontato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. E’ stato un lungo percorso dato che è arrivata in semifinale.

La Nazzaro ha anche svelato nel corso dell’intervista se ha più sentito Katia Ricciarelli. Ricordiamo che proprio nella casa avevano stretto inizialmente un bel rapporto. Rapporto però che si è andato rompendo pian piano. Adesso che il reality è terminato, le due ex concorrenti hanno avuto modo di parlare? Scopriamo cosa ha detto la conduttrice radiofonica.

Cos’è successo tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli dopo il GF Vip

Per Manila Nazzaro il percorso all’interno della casa non è stato sempre facile ma è riuscita a portarlo avanti ed arrivare fino in semifinale. E’ stata eliminata ad un passo dalla finale. Nella casa ha stretto un bel legame con tante persone.

In particolare all’inizio aveva legato con Katia Ricciarelli. Questa amicizia si è andata un po’ rompendo nelle ultime settimane, tanto che sono apparse sempre più distanti. Nel corso dell’intervista a Verissimo, l’ex concorrente ha anche svelato ai microfoni di Silvia Toffanin cosa è successo a telecamere spente e quindi se lei e la soprano si sono più sentite.

Manila ha parlato delle ferite che le parole della Ricciarelli le hanno causato: “Perchè dire ad una donna di oltre 40 anni ‘ormai quel che è fatto è fatto, non ha più nulla da chiedere alla vita’, io a 40 anni sono rinata”. Mentre parlava si è sciolta in lacrime ritornando su quanto vissuto in questi anni: “Non è l’età, è quello che si ha dentro. Quelle parole dette da una donna a cui ho aperto il cuore è stata una delusione grandissima. C’è stato un allontanamento, il rapporto è terminato in questa maniera”.

Silvia Toffanin ha poi chiesto se dopo il GF Vip si sono sentite e la Nazzaro ha detto: “Non ci siamo più sentite. L’ho detto anche ad Alfonso parlando via messaggio, lui ha questo rammarico, siamo due donni forti, abbiamo tante similitudini. Ad un certo punto non ho capito perchè Katia ha avuto questa altra visione di me”. Ha poi concluso: “Posso dire che tutto quello che ho dato a Katia lo ridarei e che probabilmente se la vita ci darà un’occasione per riabbracciarci e confrontarci, sono qui pronta”. A quanto pare Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli non si sono più sentite dopo il GF Vip.