Veste i panni di Nina nella serie tv ‘Studio Battaglia’, ma chi è esattamente Miriam Dalmazio? Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Una cosa è certa: mai come quest’anno, la Rai si sta superando con le sue serie tv. Dopo il terzo capitolo de L’amica geniale, che ci ha regalato un finale di stagione clamoroso, e la seconda stagione di Doc, l’azienda di Viale Mazzini sta regalando dei prodotti completamente nuovi e di successo. Ci stiamo riferendo, ad esempio, Blanca, ma anche a Studio Battaglia.

Il viaggio di Studio Battaglia sta quasi giungendo al termine. Martedì 5 Aprile, infatti, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata di questa nuova serie tv. Completamente al femminile, la fiction racconta di tre donne – una mamma con le sue figlie – stimate ed apprezzate da tutti per la loro professione da avvocato. Al capo della famiglia, vi è lei: la mitica Lunetta Savino. Sarà proprio quest’ultima che dovrà fare i conti con le sue figlie, due delle quali avvocati come lei. Ritroviamo, ad esempio, la bella Barbara Bobulova, ma anche Miriam Dalmazio nei panni di Nina. A tal proposito, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei?

Chi è Miriam Dalmazio, Nina in Studio Battaglia: quando e dove è nata, fidanzato ed Instagram

Se vi state chiedendo anche chi è Nina di Studio Battaglia, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. La sua interpretazione in questa nuova serie tv è davvero magica. Ed è proprio per questo motivo che in molti si chiedono qualche informazione in più sul suo conto.

L’attrice che veste i panni di Nina si chiama Miriam Dalmazio. E non è affatto un volto nuovo né del cinema e né del piccolo schermo. Nata a Noce, un quartiere della città di Palermo, la splendida ragazza è ultima di ben quattro fratelli. Una famiglia decisamente numerosa, da come si può chiaramente. E che rappresenta la sua vera e propria forza. Compie il suo debutto nella soap opera ‘Agrodolce’ e da quel momento conquista tutti. Impossibile, infatti, dimenticarla nel film ‘Sole a catinelle’, dove veste i panni della moglie di Checco Zalone, ma anche in serie tv come ‘Il cacciatore’, ‘Che Dio ci aiuti’ e molte altre ancora.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Molto riservata su questo aspetto della sua vita, sembrerebbe che Miriam Dalmazio sia fidanzata da diverso tempo con Paolo, un giovanissimo imprenditore che possiede un agriturismo in Indonesia. I due si sarebbero conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Nel 2016, infine, Miriam è diventata mamma per la prima volta.

Cosa faceva prima del successo?

Si può dire che la sua carriera da attrice sia iniziata un po’ per caso. Prima di debuttare in Agrodolce, infatti, Miriam ha lavorato presso alcuni villaggi turistici come animatrice. Ed ha svolto la professione di modella. La svolta, però, sarà proprio la famosa soap opera. All’epoca, infatti, la Dalmazio accompagnò una sua amica ai provini, ma fu proprio lei ad essere notata.

Vi sta piacendo Studio Battaglia?