Non tutti sanno in cosa è laureata Clizia Incorvaia: l’avreste mai immaginato?

È tra le influencer più seguite, ma pochi sanno qual è il titolo di studio della bellissima Clizia Incorvaia: ecco in cosa è laureata.

Ammirata per la sua bellezza e il suo stile sempre alla moda, Clizia Incorvaia è diventata negli ultimi anni sempre più popolare. Già nota anche per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, grazie alla sua esperienza al GF Vip 4 nel 2020 la bella 41enne si è fatta conoscere ed apprezzare dalla gran parte del pubblico.

A conquistare tutti è stato specialmente l’amore nato con Paolo Ciavarro proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia. Una storia su cui forse non molti avrebbero scommesso all’epoca, data la differenza d’età tra i due (lei è più grande di 11 anni), ma sulla quale tutti si sono dovuti ricredere. Oggi, a distanza di due anni, Clizia e Paolo sono ancora insieme ed hanno da poco messo al mondo il piccolo Gabriele.

Questa sera, la bionda ex gieffina sarà ospite della terza puntata de La Pupa e il Secchione Show dove la vedremo calarsi nel ruolo di ‘pupa per una notte’. Tanto per restare in tema, sono pochi quelli che conoscono il suo titolo di studio: scopriamolo!

Sapete in cosa è laureata Clizia Incorvaia? Altro che ‘pupa’!

Sicuramente una donna brillante, realizzata sotto diversi punti di vista, a cui la carriera di modella ed influencer le ha regalato parecchie soddisfazioni. Già madre di Nina, la figlia avuta da Sarcina, Clizia si sta godendo ora le gioie della maternità col bimbo nato da poche settimane e sui social appare sempre più innamorata del suo bebè.

Durante la gravidanza non è mancato un periodo difficile e pieno di preoccupazioni, ma che oggi l’amatissima coppia si è definitivamente lasciata alle spalle. Nonostante sia dedita alla sua grande passione per la moda, che l’ha spinta a creare anche una linea di scarpe tutta sua, in passato Clizia non ha affatto trascurato il suo percorso di studi.

Innanzitutto, la compagna del giovane Ciavarro ha frequentato il liceo classico. Dopo aver conseguito la maturità, si è iscritta alla Cattolica di Milano dove si è laureata alla facoltà di Scienze della Comunicazione.

Voi sapevate questo particolare su di lei?