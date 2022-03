Quasi quattro anni fa l’abbiamo vista al GF 15, ricordate di chi si innamorò nella casa? Cosa ha fatto dopo e com’è adesso

Al GF 15 arrivò in finale, ma non riuscì a vincere: cosa ha fatto e com’è diventata dopo quell’esperienza, non crederete ai vostri occhi!

Sembra ieri eppure sono già passati circa 4 anni: ricordate l’edizione numero 15 del Grande Fratello? Fu quella che segnò il ritorno di Barbara D’Urso al timone del reality nella sua versione Nip e che vide vincitore Alberto Mezzetti. L’attuale conduttrice de La Pupa e il Secchione Show, che tanto ci sta facendo divertire in questo periodo, fu affiancata da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nelle vesti di opinionisti.

Andata in onda dal 17 aprile al 4 giugno 2018, è stata l’edizione più breve della storia del reality: solo 50 giorni, una vera inezia rispetto alle ultime due del GF Vip! Inoltre, non tutti i concorrenti erano assolutamente estranei al mondo dello spettacolo.

Alcuni erano già apparsi in tv ed altri erano fidanzati o imparentati con personaggi famosi, come Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, oppure Lucia Bramieri, nuora del compianto Gino.

Tra coloro che conquistarono maggiormente il pubblico ci fu Lucia Orlando, all’epoca 28enne, che riuscì ad arrivare quarta in finale. Nella casa più spiata d’Italia trovò anche l’amore e la storia proseguì anche lontano dalle telecamere. Ma cos’è successo dopo il GF? E com’è Lucia oggi?

Lucia Orlando dopo il GF 15: ecco una sua foto recente, incredibile!

Bella come il sole e con un carattere destinato a non restare nell’ombra, la Orlando si fece notare subito sia dai telespettatori che dai coinquilini. Tra questi, non resistette al suo fascino Filippo Contri, uno dei ragazzi più belli della casa.

A quanto pare, non si trattò di un fuoco di paglia perché la storia continuò per altri cinque mesi anche dopo la fine del programma. La rottura tra i due fu un grosso dispiacere per i fan che li avevano seguiti con affetto nel corso della loro avventura tra le mura di Cinecittà.

Oggi, a distanza di quasi 4 anni, non si sa se Lucia faccia ancora la commessa come al tempo della sua partecipazione al GF. Nei mesi successivi alla trasmissione è stata spesso ospite di Barbara D’Urso, ma è da tempo che è lontana dalla tv.

Sui social, invece, continua ad essere molto seguita e sul suo profilo si possono vedere alcuni scatti di servizi fotografici. Soprattutto, si può notare quanto sia bella ancora oggi.

Sempre incantevole, vero?