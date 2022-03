Avete mai visto la casa di Valentina Ferragni e Luca Vezil? È davvero da sogno, i suoi “dettagli” sono pazzeschi: da restare a bocca aperta.

Siamo soliti vederli ed apprezzarli sui rispettivi canali social, ma avete mai visto la casa di Valentina Ferragni e Luca Vezil? Le telecamere di MTV Cribs sono entrate diversi mesi fa. Ed hanno mostrato tutti i suoi dettagli. Vi assicuriamo: è davvero fenomenale!

Se la casa di Francesco Facchinetti è uno spettacolo e quella di Antonio Cassano è pazzesca, questa di Valentina Ferragni e Luca Vezil è davvero straordinaria. Al suo interno, infatti, è possibile rintracciarvi di tutto. A partire da un ingresso immenso e una palestra, il nido d’amore dei due giovanissimi influencer riflette alla grande le loro personalità. Siete pronti anche voi a vederla? Ve ne innamorerete!

Avete mai visto la casa di Valentina Ferragni e Luca Vezil? Che spettacolo!

Siete pronti ad un mini tour nella casa di Valentina Ferragni e Luca Vezil? Benissimo!

Ingresso: stile moderno e luminosissimo. È la prima stanza che hanno arredato di tutta la casa. Ed oltre ad avere una “collezione” di pantofole, perché Valentina vuole che – prima entrare – si tolgano le scarpe e si indossi qualcosa di comodo, non si può fare a meno di notare un immenso specchio, perché prima di uscire bisogna sempre darsi un’ultima “controllatina”, che funge anche da lavagna.

Subito dopo l’ingresso, si passa al soggiorno. Molto probabilmente, la stanza più conosciuta di tutta la loro casa. Anche questa si presenta con uno stile ed arredamento dei giorni nostri e dei colori decisamente chiari. A partire da una grande divano di colore grigio chiaro fino a porte e muri da un colore tenue e un mobiletto di legno chiaro, il soggiorno presenta diversi oggetti di porcellana, tra cui la figura di un piccolo cane, e diverse candele.

Potrebbe sembrare una “semplice” cabina armadio, ma non lo è affatto. Oltre a cassetti in cui Luca ha i suoi occhiali da sole, bandane, coppole e cappelli tutti ordinati rigorosamente per colore, la stanza possiede un enorme armadio diviso per reparti, nel quale non può assolutamente mancare un cassetto contenente tutti i suoi calzini. Credete che sia finita qui? Vi sbagliate di grosso. In questa stessa stanza, il giovane Vezil possiede i suoi cimeli sportivi: a partire da una palla di basket autografata da Michael Jordan fino alle maglie dei suoi idoli sportivi e l’autografo di Lewis Hamilton. Infine, per concludere il reparto “abbigliamento”, può mai mancare una collezione di scarpe? Assolutamente no! Ce ne sono di tutti i tipi e ognuna di loro è pazzesco!

Passando per la camera da letto, non si può fare a meno di notare di quanto anche questa stanza sia spettacolare. Anch’essa decisamente chiara, presenta un grande letto sul quale sono poggiati due cuscini con le loro iniziali, una stampa a capo del letto che racchiude un po’ il loro primo incontro e diverse fotografie dei loro momenti più belli. Sul comodino di Luca, infine, sono posizionati alcuni oggetti riguardante la sua passione.

Dopo aver mostrato il suo bagno, perché Valentina ne ha tutto suo, e la cucina che presenta una collezione di coltelli e un frigo completamente con cibo “zero”, Luca mostra la sala pranzo. Anche questa, così come tutta l’altra parte restante della casa, è ricca di fotografie di famiglie e di che “chicche” pazzesche.

Poteva mai mancare una palestra? Assolutamente no. Denominata la sua “caverna”, Luca può allenarsi direttamente da casa.

Cosa ci dite, non è pazzesca?