Al Serale di Amici 21 non sarà presente perché positivo al Covid, la notizia arrivata poco fa direttamente da lui: di chi si tratta

Appena due puntate andate in onda del Serale di Amici e possiamo dire di essere già conquistati. Il noto e seguitissimo show in ogni edizione non si smentisce affatto. Tuttavia, in queste ultime ore arriva una notizia inaspettata!

Stasera si registrerà la terza puntata del Serale di Amici che andrà in onda su Canale 5 Sabato 2 Aprile. Una notizia appena arrivata però, sconvolge gli equilibri perché uno dei tre giudici dopo aver effettuato il solito tampone di controllo pre-puntata, ha riscontrato positività al Covid.

L’esito del tampone pregiudica ovviamente la presenza e la partecipazione in studio di uno dei tre. Ci si domanda quindi, chi sarà tra Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash ad aver contratto il virus? Scopriamolo subito!

Amici 21, positivo al Covid non sarà presente alla terza puntata del serale

I 3 giudici hanno fatto ritorno in questa nuova edizione del Serale di Amici che ha esordito sui nostri schermi solo quasi 3 settimane fa. Un ritorno che ha fatto felici gli allievi, i maestri e soprattutto i telespettatori da casa. In queste ultime ore però, la presenza in studio di uno dei tre è messa a rischio a causa della positività al Covid.

La notizia è giunta anzitutto dalle storie del suo profilo Instagram. Si tratta di Stash. Il cantante ed ex vincitore di Amici ha fatto sapere con uno scatto che immortala il tampone effettuato poco prima, di aver purtroppo contratto il Covid. Pertanto sappiamo con certezza a questo punto che non potrà essere presente in studio.

Al momento non sono state fornite indicazioni circa le sue condizioni di salute, ma si pensa che non siano preoccupanti. Tuttavia, da questo momento inizia per lui un periodo di quarantena che lo obbliga a non poter partecipare al programma, almeno per ora.

Per cui ci si domanda, Stash sarà sostituito? Al momento non giungono indicazioni e speriamo di no. Il cantante potrebbe collegarsi da casa nella puntata che vedremo andare in onda questo Sabato.

Non ci resta che attendere le anticipazioni della prossima puntata per scoprirlo.. Quindi, restate sintonizzati!