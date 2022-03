Andrea Boscherini, in che cosa è laureato il concorrente di Pechino Express

Andrea Boscherini è un concorrente di Pechino Express: sapete in che cosa è laureato? Scopriamo il suo percorso di studi.

Pechino Express ha avuto inizio il 10 marzo con la nuova edizione andata in onda su Sky uno e Now. Costantino Della Gherardesca è al timone del programma dalla seconda edizione. Ricordiamo che nella prima, condotta da Emanuele Filiberto Di Savoia, il conduttore era tra i concorrenti, in coppia con il nipote Barù.

Dieci le coppie che hanno iniziato il percorso insieme anche se nelle prime due puntate ci sono state le prime due eliminazioni. Ci hanno lasciato le TikToker e gli Atletici. La terza tappa ha visto Mamma e figlia a rischio ma c’è stato un colpo di scena, non era ad eliminazione. Tra le coppie di Pechino Express c’è anche quella degli Scienziati, formata da Barbascura X e Andrea Boscherini.

Chi è Andrea: sapete in che cosa è laureato il concorrente? Scopriamolo insieme.

Pechino Express, in che cosa è laureato Andrea Boscherini

Andrea Boscherini partecipa a Pechino Express insieme a Barbascura X. Sono la coppia degli Scienziati. Proprio loro nella seconda tappa hanno manifestato la piena volontà di vincere: in che modo?

Abbiamo visto che gli Atletici avevano perso il biglietto con scritto la meta da raggiungere. Hanno chiesto agli Scienziati ma non hanno voluto fornire subito l’informazione dicendo di dover prima loro trovare il passaggio. Ma non è finita qui perchè in seguito hanno ‘rubato’ il biglietto di Italia-Brasile avendo perso il proprio. Ma cosa sappiamo dei due concorrenti? Scopriamo qui in che cosa è laureato Andrea Boscherini.

Il concorrente di Pechino Express ha conseguito la laurea in Scienze e Gestione della Natura all’Università di Bologna. Essendo cresciuto nelle Foreste Casentine è sempre stato un grande appassionato alla natura. In un nostro recente articolo vi abbiamo invece svelato in che cosa è laureato Barbascura X. Quest’ultimo si è laureato in Chimica Organica e successivamente si è specializzato in sintesi organica con un dottorato in Green Chemistry e produzioni di materiali da fonti rinnovabili presso l’Università di Bologna.