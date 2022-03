Manca pochissimo alla prima puntata di Don Matteo 13, quali sono le sue anticipazioni? Il cast e tutte le novità di questa edizione.

Non aspettavamo altro che questo momento: il ritorno di Don Matteo 13. In attesa del finale di stagione di Studio Battaglia, in onda Martedì 5 Aprile, l’amatissimo “parroco detective” è pronto a ritornare sul piccolo schermo. E, vi assicuriamo, lo farà davvero alla grande.

Giovedì 31 Marzo, proprio a chiusura di mese, andrà in onda la prima ed imperdibile puntata di Don Matteo 13. Prima di scoprire le sue anticipazioni, però, siete curiosi di sapere il cast e tutte le fantastiche novità di questa stagioni? Come sappiamo, non solo ci sarà l’addio di Terence Hill e l’ingresso di Raoul Bova, ma tanto altro ancora.

Il cast di Don Matteo 13: graditissimo ritorno!

A distanza di qualche settimana dall’ultima puntata choc di Doc-nelle tue mani, la Rai ha pensato bene di fare compagnia il suo pubblico nello stesso giorno in cui andava in onda il medical drama con il mitico Don Matteo 13. Pronti a conoscere tutti i dettagli?

Come dicevamo precedentemente, la tredicesima stagione di Don Matteo sarà una stagione ricca di sorprese e novità. Non facciamo riferimento alla trama della serie televisiva, questa comunque sarà ricca di omicidi da risolvere, ma a tutte le new entry che si alterneranno nel corso delle puntate. Impossibile, infatti, non citare il colonnello Anceschi, che ritornerà a Spoleto insieme a sua figlia Valentina, avuta dal matrimonio con Laura. Ma non solo. Oltre ai personaggi fissi di Natalina, Anna Olivieri e tanti altri, ci saranno tantissimi nuovi personaggi. Parliamo, infatti, di Federico Limone, che vestirà i panni di un diciassettenne con un carattere piuttosto difficile, e Greta Alunni. Infine, clamoroso colpo di scena: Terence Hill saluterà il pubblico di Don Matteo e darà il benvenuto a Don Massimo interpretato da Raoul Bova. Insomma, ne vedremo sicuro delle belle.

Anticipazioni prima puntata Don Matteo

A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà nella prima puntata di Don Matteo 13? Le anticipazioni ci dicono che assisteremo al ritorno del colonnello Anceschi insieme a sua figlia a Spoleto. Ma non solo. Tutta la cittadina umbra è in attesa di una grande festa: il parroco compie 40 di sacerdozio. E la sua comunità ha intenzione di preparargli una super mega festa. Lo spirito gioioso, però, viene interrotto da un omicidio: una persona molto vicina a Don Matteo verrà ritrovato morto. E tutti si metteranno alla ricerca del colpevole.

Noi non vediamo l’ora di vedere la prima puntata di Don Matteo, ma soprattutto l’ingresso di Raoul Bova. Voi?