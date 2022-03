Mercoledì 30 Marzo andrà in onda la seconda puntata di Ultima Fermata, ma cosa ci dicono le sue anticipazioni? Cosa sappiamo.

Davvero incredibile questo nuovo programma di Maria De Filippi, vero? Intitolato Ultima Fermata, la trasmissione permette a quelle coppie che non stanno attraversando un periodo facile della loro storia d’amore un’ultima possibilità: o dentro o fuori!

Nel corso della prima puntata, andata in onda Mercoledì 23 Marzo, abbiamo assistito all’ingresso di tre coppie e alla fine della storia d’amore tra Adryana e Jonathan, cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di questa sera 29 Marzo? Le anticipazioni ci fanno chiaramente comprendere che l’appuntamento di qualche ora sarà totalmente imperdibile. Non soltanto, infatti, assisteremo all’epilogo tra Valeria e Maurizio, ma anche alla presentazione di nuove coppie. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ultima Fermata, anticipazioni 29 Marzo: cosa accadrà?

Dopo la puntata d’esordio della settimana scorsa, Ultima Fermata è pronto a ritornare in onda con un appuntamento piuttosto imperdibile. Quali sono le sue anticipazioni del 29 Marzo? Al momento, non abbiamo tantissime informazioni. Da quanto si apprende da alcuni filmati condivisi sul canale social ufficiale del programma, sembrerebbe che assisteremo all’epilogo della storia tra Valentina e Samuel e alla presentazione di nuove coppie.

Dopo Adryana e Jonathan, anche Samuel e Valentina dovranno giungere ad una conclusione! Come raccontato, da diversi anni la donna ha stretto un’amicizia piuttosto particolare con un altro uomo e poco tempo fa ha fatto recapitare a suo marito una lettera di separazione. I due riusciranno a superare questo momento grazie al programma? Fino a questo momento, infatti, non si è affatto parlato di loro. Nel corso della puntata di stasera, però, scopriremo tutto quello che occorre sapere. A partire, quindi, dal motivo che ha spinto la donna a cercare l’amicizia in un altro uomo. Fino al loro epilogo. Ma le sorprese non sono affatto finite qui. Sembrerebbe che ci sia la presentazione di due nuove coppie. C’è chi, infatti, ha scelto di rivolgersi al programma per la troppa gelosia e la scoperto di un tradimento e chi, invece, per la mancata passione nel suo rapporto. Insomma, un appuntamento totalmente imperdibile.

