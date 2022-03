L’attore si sposa a 76 anni con l’ex allieva di 27 anni più giovane di lui

Si è ritirato dalle scene di recente, ma ha appena aperto un nuovo capitolo della sua vita: l’attore si sposa con l’ex allieva.

L’annuncio del suo ritiro dal mondo della recitazione era stato accolto con grande dispiacere da parte dei tanti fan che lo hanno apprezzato in ben quarant’anni di carriera. Ora è pronto per iniziare una nuova vita accanto a sua moglie, con la quale si è unito in matrimonio lo scorso sabato 26 marzo.

“Seguendo l’esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s’è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore”, aveva detto lasciando tutti sorpresi e dispiaciuti.

Nonostante l’addio alle scene, non ha comunque rinunciato alla scuola di teatro da lui stesso fondata, il TAM, come aveva raccontato tramite Facebook: “Mi tengo solo la scuola TAM (Teatro Accademia Marescotti) con 15-20 allievi ogni anno ai quali insegno recitazione”.

Proprio grazie al TAM, ha conosciuto la donna di cui si è innamorato a dispetto della notevole differenza d’età: lei ha 27 anni in meno di lui ma ciò non ha evidentemente impedito il coronamento del sogno d’amore.

Il famoso attore si sposa: lei ha quasi 30 anni in meno ed è stata una sua allieva

Stiamo parlando dell’attore Ivano Marescotti che pochi giorni fa ha sposato la 49enne Erika Leonelli, sua ex allieva al TAM. I due erano fidanzati da tempo, esattamente da 5 anni.

La cerimonia si è svolta, come anticipato, sabato 26 marzo. Il luogo scelto per l’evento è l’Ecomuseo delle erbe palustri di Bagnacavallo (Ravenna), luogo di nascita di Marescotti. Qui, infatti, sono conservati tanti vecchi manufatti in erba palustre di suo padre.

Tutto il rito si è svolto in dialetto romagnolo e, come vuole la tradizione, il presidente del museo ha regalato loro una ‘sporta’ in erba palustre con del pane, simbolo del necessario, il sale, simbolo dell’ingegno, e il vino, che rappresenta il superfluo, come spiega Ravenna Today.

Questo è il terzo matrimonio per l’artista: “Spero anche che sia l’ultimo matrimonio – ha scherzato intervistato da il Resto del Carlino – Cosa c’era di diverso dai precedenti? Di sicuro la moglie. Finalmente l’ho trovata e spero che lei abbia trovato me. In ogni caso, come in tutte le cose, l’ultimo è sempre il migliore”.

Tanti auguri ai novelli sposi!