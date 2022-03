Bridgerton 2, dove è stata girata la seconda stagione: i luoghi della famosa serie Netflix

Dal 25 marzo è tornata a farci emozionare con le sue storie tormentate, i suoi abiti d’epoca, ma sapete dove è stata girata Bridgerton 2?

Dopo essersi rivelata un vero fenomeno, la serie Netflix Bridgerton ha di nuovo catalizzato l’attenzione del pubblico con una seconda stagione davvero imperdibile. A travolgere i telespettatori in un turbinio di emozioni, è stavolta l’amore appassionato tra il Visconte Anthony Bridgerton (interpretato da Jonathan Bailey) e Kate (Simone Ashley).

Prosegue così il racconto delle vicende della famiglia Bridgerton e di altre famiglie dell’aristocrazia inglese di fine Settecento e inizio Ottocento. Se nella prima stagione abbiamo sognato con Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings, ora assistiamo alla lotta tra mente e cuore del Duca Anthony. Quest’ultimo dovrà scegliere tra la donna che gli ha catturato il cuore e la sua razionalità.

Creata, come la prima, da Chris Vandusen e prodotta dalla sceneggiatrice Shonda Rhimes, questa seconda parte racconta il prosieguo della vicenda narrata nei romanzi di Julia Quinn. Bridgerton2 è girata soprattutto a Londra o poco distante. Scopriamo le location delle scene principali!

Dove stata girata Bridgerton 2: dove si trovano in realtà gli incantevoli luoghi della serie

Cominciamo dalla casa dei Bridgerton, la Bridgerton House, che in realtà è la Ranger’s House a Greenwich. Risalente all’epoca georgiana, non ha i meravigliosi fiori che vediamo nella serie, i quali sono stati aggiunti per le riprese.

Le riprese interne sono state fatte invece all’interno della Halton House, edificio appartenuto in passato ad Alfred de Rothschild.

Per quanto riguarda le scene fuori Londra, nella Aubrey Hall (la tenuta di campagna dei Bridgerton), questa è in realtà Wrotham Park, una villa palladiana del 1754 che si trova nell’Hertfordshire.

Molte delle case dei personaggi sono delle residenze vere: per esempio, la casa dei Featherington all’esterno è la Royal Crescent a Bath mentre l’interno è frutto della creatività dello scenografo Will Hughes-Jone.

Le stanze di Buckingham Palace che fanno da sfondo a tante scene, sono riprodotte dalle stanze di Lancaster House.

Infine, il famoso Gentlemen’s Club che caratterizza questa seconda stagione è stato appositamente creato dallo scenografo.