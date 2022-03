Com’è cambiata Floriana Secondi dai tempi del Grande Fratello? Era il 2003: com’era la simpaticissima romana quasi 20 anni fa.

Floriana Secondi voleva tanto partecipare a L’isola dei famosi. E adesso ce l’ha fatta! Il suo nome, come ricorderete, era già comparso tra i papabili concorrenti dell’adventure reality nel corso dell’edizione scorsa, ma all’ultimo minuto la sua partecipazione era clamorosamente saltata. Questa volta, invece, non è stato affatto così. E, seppure siano trascorse poche settimane dal suo ingresso, Floriana ha già dimostrato di essere una naufraga d.o.c.

Ad oggi, Floriana Secondi è un volto amatissimo della televisione. Sempre pronta a dire la sua opinione senza troppe remore o peli sulla lingua, la simpaticissima romana è apprezzata dal pubblico italiano proprio per la sua spontaneità, una dote caratteriale che l’ha portata anche alla vittoria nel 2003 del Grande Fratello. Perché sì, L’Isola dei Famosi non è affatto la sua prima volta in un reality. Anche questa esperienza, però, si dimostrerà vincente? Ci auguriamo di si! In attesa di saperlo, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Sono trascorsi quasi 20 anni dalla sua vittoria al GF, ma com’è cambiata in questo tempo? Scopriamolo!

Floriana Secondi al Grande Fratello, com’è cambiata negli anni?

Così come Flavio Montrucchio e Luca Argentero, anche Floriana Secondi ha partecipato al Grande Fratello, riuscendo addirittura a vincerlo, ed ha cavalcato l’onda del successo subito dopo. Oggi è un volto amatissimo, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata nel corso degli anni. Così come l’attore torinese, anche lei ha partecipato alla terza edizione del famoso reality di Canale 5 quando era davvero giovanissima. Ed anche lei, così come il bell’Argentero, sembrerebbe non essere cambiata affatto.

Spulciando un po’ sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Floriana Secondi all’epoca del Grande Fratello nel 2003. Da quel moment, sono trascorsi quasi 20 anni, eppure si vede chiaramente che la romana è completamente rimasta identica al passato. Certo, oggi è una donna d’esperienza, all’epoca era appena una venticinquenne, ma tutto sommato non è affatto cambiata. Curiosi di vederla? Eccola qui:

Anche voi siete d’accordo con le nostre parole?