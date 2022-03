Com’è diventata Kirsten Perez dopo Vite al Limite?

Kirsten Perez è stata una paziente amatissima di Vite al Limite, ma in tanti si chiedono come sia diventata dopo il programma: come la ritroviamo.

Tutti hanno un proprio preferito di queste dieci stagioni di Vite al Limite. A partire dalla prima puntata, durante la quale è stata raccontata la storia di Melissa Morris, fino all’ultima andata in onda qualche settimana fa, di cui il protagonista è stato Lucas, il docu-reality di Real Time ha raccontato le storie di tantissime persone. E ognuna di queste ha conquistato l’attenzione del suo pubblico.

Vi ricordate la storia di Kirsten Perez? Protagonista della quinta stagione di Vite al Limite, la donna si è presentata sulla bilancia del dottor Nowzaradan con un peso di 300 kg. E delle condizioni di vita piuttosto tragiche. Oltre ad essere stata abusata quando aveva soltanto 17 anni, la Perez ha raccontato di aver sfogato tutta la sua rabbia nel cibo e di aver fatto, addirittura, uso di droghe. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, i problemi da risolvere erano due: i chili di troppo, ma anche il trauma dell’abuso. A dispetto di quello che si poteva credere, però, Kirsten ha ottenuto dei risultati davvero pazzeschi, avendo anche il lasciapassare per l’intervento bariatrico. Com’è diventata oggi?

Kirsten Perez dopo Vite al Limite: com’è diventata

Senza alcun dubbio, la storia di Kirsten Perez è stata tra le più drammatiche di Vite al Limite. Vittima di abusi e dipendente dalle droghe, la donna aveva trovato un ottimo motivo per mangiare: solo il cibo, infatti, la confortava. Giunta a pesare 278 kg e delle condizioni di vita piuttosto pessime, la Perez si è resa conto che così non poteva più andare avanti. Ed ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Il suo, come quello di tanti altri, è stato davvero completo. Non soltanto, infatti, Kirsten ha seguito per filo e per segno la dieta impostole, ma ha anche l’aiuto psichiatrico.

Com’è diventata oggi? Grazie alla sua forza, è riuscita a pesare 200 e rendere orgoglioso il chirurgo iraniano, com’è cambiata? Purtroppo, non abbiamo tantissime notizie in merito la sua trasformazione. Su Facebook, non è molto attiva. E non ci dato sapere granché. Siamo riusciti a rintracciare, però, uno scatto che ce la mostra nel 2017. Eccola qui:

Vi piacerebbe sapere qualche cosa in più su di lei?