Oggi è bellissima, ma com’era Belen Rodriguez prima del successo? Spunta una foto di qualche anno fa: com’è cambiato!

È praticamente indiscusso: Belen Rodriguez è tra le donne più belle dello spettacolo italiano. Che sia col trucco o senza, la showgirl non perde occasione di poter ammaliare i suoi fan per la sua straordinaria bellezza.

Giunta in Italia quando era soltanto una ragazzina, la bella Rodriguez si è facilmente fatta un nome nel mondo dello spettacolo italiano. Dapprima come modella, poi come showgirl e conduttrice, Belen ha cavalcato la cresta dell’onda sin da subito. E ad oggi è considerato uno dei volti più amati in assoluto. Spontanea, semplice, genuina e sempre pronta a mettersi in gioco, l’argentina ha dimostrato quanto lo spettacolo italiano abbia bisogno di personalità semplici, dalla porta accanto. Vi siete mai chiesti, però, come si mostrava Belen prima del successo? Attualmente, è al timone de Le Iene Show ed ogni settimana incanta con la sua bellezza, ma com’era prima di tutto questo? Sul profilo Instagram di sua mamma Veronica, siamo riusciti a rintracciare una sua foto di qualche anno fa. Com’è cambiata? Guardare per credere!

Belen Rodriguez, com’era prima del successo? Resterete a bocca aperta

Che il legame tra Veronica Cozzani e i suoi figli sia davvero speciale, è cosa risaputa. A confermarcelo, però, è il fatto che, sul suo canale social ufficiale, la donna è solita condividere scatti dei tre fratelli Rodriguez. Certo, abbiamo rintracciato anche sue foto da giovanissima, è vero, ma quelle di Jeremias, Cecilia e Belen sono davvero numerosissime. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di Belen di diversi anni fa. Non sappiamo quanti anni abbia nella foto in questione, ma supponiamo che era ancora prima che la showgirl cavalcasse l’onda del successo.

Vi state chiedendo anche voi com’è cambiata in tutti questi anni? Beh, resterete davvero sorpresi: Belen è sempre identica a prima. C’è chi l’accusa di essersi rifatta un po’ troppo, ma ai nostri occhi la conduttrice argentina si mostra sempre uguale al passato, ma soprattutto sempre bellissima. Guardate un po’ qui:

Secondo voi, quale sarà il suo segreto di bellezza?