Dopo tre stagioni non sarà più il protagonista dell’amatissima serie tv: fan increduli

L’annuncio lascia di stucco tutti quelli che per anni hanno seguito l’avvincente serie tv di Rai1: il protagonista non sarà più lui!

Tempo di rinnovamento in Rai, che continua con le sue fiction a mietere successi clamorosi. La prossima stagione televisiva vedrà infatti tantissime novità, a partire dall’addio di Terence Hill a Don Matteo dopo più di vent’anni in cui il celebre attore ha impersonato il prete tanto amato dal pubblico.

Quello di Don Matteo non sarebbe l’unico attore a lasciare una serie della tv pubblica. Negli ultimi mesi si sono rincorse le voci su un altro clamoroso abbandono: quello di Elena Sofia Ricci, che potrebbe non far più parte del cast di Che Dio ci aiuti.

Ora giunge un’altra notizia che lascia l’amaro in bocca a gran parte del pubblico. Anche un altro attore non sarà più il protagonista della serie che tanto successo gli ha dato. E’ stata la direttrice della serialità Rai, Maria Pia Ammirati, a rivelarlo.

Dirà addio alla famosa serie tv: le ipotesi sul nuovo protagonista

L’amatissimo attore di cui parliamo è Daniele Liotti, attore protagonista di ben tre stagioni di Un passo dal cielo. Intervistata da Tivù, la Ammirati ha confermato le voci riguardanti l’uscita di scena di suor Angela in Che Dio ci aiuti ed ha addirittura fatto sapere che anche Liotti abbandonerà il ruolo del comandante Francesco Neri.

“Che Dio ci aiuti e Un Passo dal Cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti”, ha detto cancellando definitivamente le speranze dei fan.

Mentre per Don Matteo, è noto ormai da mesi l’ingresso di Raoul Bova che vestirà i panni di Don Massimo, chi rimpiazzerà Liotti? Nulla è ancora trapelato al riguardo, ma è plausibile che il personaggio del commissario Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Iannello, acquisti ancora più importanza. Oppure, si potrebbe immaginare che sia il ruolo di Giusy Buscemi a conquistare la scena.

Una notizia che molti forse non si aspettavano e che certamente sarà dura da accettare per i telespettatori. Non resta che attendere per scoprire cosa bolle in pentola.