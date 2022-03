Elena Morali a La Pupa e il Secchione: Favoloso però ‘tuona’, non è d’accordo

Elena Morali partecipa a La Pupa e il Secchione Show 2022, il suo compagno però, Luigi Favoloso, sembra non essere d’accordo con lei: cosa ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello 15

Ieri 29 Marzo 2022 abbiamo seguito in onda su Italia 1 la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show. L’edizione di questo programma condotto da Barbara D’Urso presenta un format tutto nuovo come abbiamo potuto constatare sin dalla primissima puntata andata in onda. A fare il suo ‘ritorno’ in studio proprio ieri è stata Elena Morali.

Dopo il recente e fulmineo abbandono dal programma da parte di Flavia Vento, che proprio ieri in collegamento da casa ha fatto sapere di aver lasciato lo show a causa di una cosa grave successa, a prendere il suo posto è stata Elena Morali. Per lei però si tratta di un ‘ritorno’ su questi schermi perché la giovane se ben ricordate, ha già partecipato in una precedente edizione de La Pupa e il Secchione quando alla conduzione c’era Enrico Papi.

Oggi torna come concorrente al fianco di Aristide Malnati, pronta a questa nuova esperienza. A non essere ‘pronto’ però o comunque d’accordo con la sua scelta è il suo compagno, Luigi Favoloso. Quali sono state le parole dell’ex gieffino nei riguardi della sua compagna? Scopriamo insieme cosa ha fatto sapere.

La Pupa e il Secchione, Elena Morali prende il posto di Flavia Vento: il suo compagno non è d’accordo

Una storia d’amore che ha sullo sfondo i colori del cielo variopinto di Zanzibar. E’ lì che la coppia sembra esser convolata a nozze con un rito masai, il che però non rende ufficiale il matrimonio qui in Italia perché non riconosciuto. Tuttavia, un passo simile avrebbe fatto pensare all’unione di una coppia molto solida fin quando però lo stesso ex gieffino non si è espresso sulla partecipazione a La Pupa e il Secchione della sua fidanzata Elena Morali.

Due anni d’amore che hanno reso la coppia più forte e più solida riuscendo a risolvere screzi ed incomprensioni. Tuttavia, come in tutte le storie, un po’ di malcontento può sempre sorgere e sollevarsi a causa di alcuni disaccordi. E questo sembrerebbe essere il caso di Luigi Favoloso che avrebbe fatto sapere di non essere in completo accordo con la scelta di Elena Morali di partecipare al programma condotto dalla D’Urso.

E fa sapere da una storia pubblicata sul suo canale Instagram che: “Non è necessario condividere tutte le scelte delle persone a cui siamo legati, a volte è sufficiente rispettarle“.

E voi cosa ne pensate?