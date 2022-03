Emma Watson ha interpretato numerosi personaggi: ricordate l’attrice nel film Noi siamo infinito?

Emma Watson ha interpretato numerosi personaggi: ricordate l’attrice nel famoso film Noi siamo infinito?

Tutti conoscono e amano Emma Watson. E’ nota particolarmente per aver interpretato la brillante strega nella saga cinematografica Harry Potter. Grazie al personaggio di Hermione Granger, coprotagonista della serie, ha raggiunto la fama mondiale.

La passione di Emma per la recitazione inizia durante gli anni scolastici ad Oxford, dove partecipa a molti drammi. Ma il primo ruolo importante è stato proprio quello di Hermione. L’attrice allora era solo una bambina. Quando ebbero inizio i provini per Harry Potter lei fece circa 8 audizioni prima di essere scelta. Dopo la chiusura della saga e quindi con l’uscita dell’ultimo film nel 2011, la Watson ha continuato ad ampliare il suo curriculum professionale. Ha interpretato ruoli diversi al cinema, come in Piccole donne, The Circle, La bella e la bestia, Colonia, Regression, Noah, Facciamola finita. Ma la ricordate nel film che ha avuto un grande successo Noi siamo infinito? E’ stata la protagonista.

Il ruolo di Hermione Granger, la brillante strega che ha affiancato il Prescelto e Ron Weasley in Harry Potter le ha garantito la fama mondiale. Era solo una bambina quando è entrata a far parte del cast. Aveva appena 11 anni ed è stata presente in tutti gli otto film.

Questo è stato il primo ruolo importante per l’attrice ma in questi anni, dopo la fine della saga cinematografica, ha continuato ad ampliare il suo curriculum. Ha recitato al cinema in pellicole di grande rilievo vestendo spesso i panni della protagonista. Ed è proprio nelle vesti di protagonista che l’abbiamo vista in uno dei film più belli, Noi siamo infinito. Ricordate l’attrice com’era nella pellicola?

Emma Watson ha interpretato la giovane Sam e ha affiancato l’attore Logan Lerman. Sono passati circa 9 anni da allora, dato che il film è uscito nelle sale italiane nel 2013, mentre negli Stai Uniti è uscito qualche mese prima, nel 2012. Emma portava i capelli corti, più a caschetto ed era giovanissima. In questi anni l’attrice ha cambiato spesso taglio sfoggiando sempre una bellezza particolare.