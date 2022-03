Flavia Vento, “È successa una cosa grave”: perché ha lasciato La Pupa e il Secchione Show

Dopo il clamoroso abbandono, ieri sera Flavia Vento ha rivelato dei dettagli sul perché ha lasciato La Pupa e il Secchione Show.

Terza puntata ieri sera 29 marzo per La Pupa e il Secchione Show: come ogni martedì su Italia 1, Barbara D’Urso ci ha tenuto compagnia con la nuova edizione del programma che quest’anno ha subito parecchie trasformazioni.

Ciò che sembra non cambiare mai è invece la poca resistenza di Flavia Vento nei reality. Come molti già sapranno ormai, la bionda showgirl ha deciso anche stavolta di lasciare il programma a cui stava partecipando in tempi davvero record.

Già nella puntata di ieri infatti non era più tra le pupe e al suo posto è subentrata Elena Morali. Dopo le prime indiscrezioni che ipotizzavano l’ingresso di un’ex gieffina molto nota, alla fine a spuntarla è stata l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Tutti si chiedono però cosa abbia spinto questa volta la Vento ad andarsene: è stata proprio lei ad accennarlo durante la puntata di ieri sera, nella quale è intervenuta in collegamento ed ha parlato con Barbara D’Urso.

La Pupa e il Secchione Show, Flavia Vento lo rivela solo ora: ecco perché ha lasciato il programma

La conduttrice ha affrontato l’argomento ad inizio puntata ed ha raccontato cosa è successo alla Vento: “Mi hanno detto ‘Ha passato una notte terribile, ha tentato di dormire nel giardino, vuole andare via’. Le ho parlato al telefono, ho provato a convincerla ma è fuggita”.

Collegatasi dallo studio con l’ormai ex pupa, Barbara le ha chiesto cosa sia effettivamente accaduto per farla scappare così dal gioco. Con tono molto seccato, Flavia ha risposto di non volerlo raccontare perché si tratterebbe di “cose private”.

Poi, la rivelazione inaspettata: “E’ successa una cosa di cui non voglio parlare, quando sarà ne parlerò, una cosa abbastanza grave. Ed è il motivo per cui ho deciso di andarmene”.

L’atteggiamento evasivo della showgirl ha infastidito non poco i giudici Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge che hanno condannato la sua decisione: soprattutto con la Elia lo scontro verbale è stato abbastanza acceso.

Secondo voi sapremo mai la verità su questa faccenda? Non ci resta che rimanere aggiornati per cercare di capirne di più.