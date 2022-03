Floriana Secondi oggi partecipa all’Isola dei Famosi 2022, ma in pochi forse conoscono il retroscena della sua vita: il dramma che ha vissuto

Non è certamente nuova al mondo dei reality. Floriana Secondi è stata come ben potremmo ricordare la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello. Tutti l’abbiamo conosciuta nelle vesti di concorrente del noto reality dal quale è uscita vincitrice.

Dopo la vittoria del Grande Fratello, Floriana non ha abbandonato il piccolo schermo. L’abbiamo infatti poi vista a La Fattoria ed in qualche occasione ha presenziato nello studio di Barbara D’Urso nei programmi da lei condotti, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Oggi è ritornata in carreggiata e partecipa come concorrente alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nel corso di questi anni la sua vita è sicuramente cambiata, sebbene sia rimasta con i piedi per terra.

Dopo la vittoria al seguitissimo reality, Floriana Secondi ha infatti investito nella gestione di un locale a Milano Marittima. Tuttavia, se sullo schermo per la romana sembra essere tutto più semplice è dalla vita privata che sorgono alcuni retroscena che riguardano la sua vita. In pochi forse saranno a conoscenza di quel dramma che ha caratterizzato una parte della sua vita. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Oggi all’Isola dei Famosi: pochi però conoscono il dramma vissuto da Floriana Secondi

L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello nella sua terza edizione, dalla quale Floriana Secondi è uscita vincitrice. Si è sin da subito dimostrata una donna con molto carattere, una donna molto forte che non le manda a dire a nessuno. Una corazza forse quella che la Secondi ha costruito su di se, sulla base di un dramma che ha caratterizzato il suo vissuto in una fase di crescita precedente.

Ha parlato in passato di un rapporto tormentato con la sua famiglia, in particolare con la sua mamma, vittima di tossicodipendenza. Anni quelli non facili per Floriana che ha dovuto armarsi della propria forza a causa della sofferenza che ha provato.

La fase adolescenziale per Floriana non è sicuramente stata un momento sereno, non solo a causa dei problemi legati alla sua mamma ma perché in quel periodo la vincitrice del GF 3 ha trascorso un periodo in Collegio dopo la separazione da parte dei suoi genitori che ormai non andavano più d’accordo.

Un periodo della sua vita sicuramente non facile, caratterizzato da rapporti tormentati e difficili con la sua famiglia. Tuttavia, armatasi di forza e di coraggio, e con oggi forse indosso una corazza, Floriana Secondi è una donna ed una mamma davvero in gamba.