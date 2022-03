L’Isola dei Famosi, “mi hanno salvato da un periodo di droghe”: il dramma

A L’Isola dei Famosi il naufrago non ha potuto fare a meno di raccontare il suo incredibile dramma: racconto da brividi in diretta.

Una seconda puntata de L’isola dei Famosi durante la quale non è mancato affatto nulla! Non solo perché c’è stata una “minaccia” di abbandono del programma, ma perché i concorrenti dell’adventure reality di Canale 5 hanno iniziato a raccontarsi.

Sbarcato a Cayo Cochinos da pochissimi giorni, il naufrago non ha perso occasione di potersi raccontare al pubblico di Canale 5. E così, nel corso di un confessionale, non ha potuto fare a meno di raccontare la sua storia. Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che, alla sola età di 15 anni, abbia iniziato a fare abuso di droga e che abbia attraversato un periodo piuttosto buio. Un dramma bello e buono, da come si può chiaramente comprendere. E che ancora adesso, nonostante abbia trovato la forza di uscirne, lo commuove. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Il dramma raccontato a L’Isola dei famosi: parole da brividi

Oggi è felice e soddisfatto della sua vita, ma non è stato sempre così. A raccontarlo, è stato proprio il diretto interessato a L’Isola dei famosi. Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che – per via di alcuni problemi familiari – il giovane abbia trovato nella droga il suo unico conforto, imboccando una strada non troppo piacevole. È soltanto con il passare del tempo, con l’incontro della musica e della sua fidanzata che il giovane ha capito cosa fosse importante nella sua vita ed ha scelto di abbandonare questo stile completamente malsano.

“È stata la musica a salvarmi e anche l’amore, perché non riuscivo ad andare avanti”, ha detto. Stiamo parlando proprio di Blind, che durante la puntata di Lunedì 28 Marzo si è lasciato andare ad un racconto da brividi sul dramma da lui vissuto. Oggi, come dicevamo precedentemente, è riuscito ad uscirne, ma il dolore è sempre vivo. “Il dolore si sente anche nei momenti di tranquillità, però ci convivo”, ha detto.

Un discorso davvero da brividi, non trovare?