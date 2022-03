Jonatan ed Adryana sono ritornati insieme dopo Ultima Fermata?

Hanno preso parte ad Ultima Fermata, ma sono ritornati ad essere una coppia Jonatan e Adryana dopo il programma? Cosa sappiamo.

Quella formata da Adryana e Jonatan è stata proprio la prima coppia che il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere nel corso della puntata d’esordio di Ultima Fermata.

Entrambi giovanissimi, hanno raccontato di essere giunti ad una battuta d’arresto nel loro rapporto. Alle telecamere del programma, infatti, Jonatan ha raccontato di come – da circa 4 anni – la sua ragazza fosse totalmente gelosa nei suoi confronti. Il tutto, a quanto pare, sarebbe partito da una chiamata anonima arrivata inaspettatamente sul telefono di lui. Cosa è successo, però, nella casetta di Ultima Fermata? Purtroppo, nulla di buono! Dopo aver vissuto diversi giorni lontano da Adryana, infatti, il giovane campano ha preso una difficilissima decisione: continuare la sua vita senza di lei. Cosa sarà successo, però, tra di loro dopo il programma? Sono ritornati insieme?

Dopo Ultima Fermata Jonatan e Adryana sono ritornati insieme?

In attesa della puntata di stasera di Ultime Fermata, che prevede delle storie davvero incredibili, scopriamo insieme qualche cosa in più su una delle coppie che abbiamo visto nel corso dell’appuntamento scorso: Jonatan e Adyrana. Fidanzati da diverso tempo, hanno scelto di partecipare al programma per dare una svolta alla loro storia d’amore. E, come dicevamo precedentemente, non è stata affatto delle migliori. Seppure legatissimo, il giovane ha scelto di abbandonare il programma di solo. E di lasciare, quindi, la sua fidanzata. Cos’è successo subito dopo Ultima Fermata?

È la domanda che, senza alcun dubbio, tutti si sono posti in questi ultimi giorni: Jonatan e Adryana sono ritornati insieme dopo Ultima Fermata? Sui loro canali social ufficiali, ci sono ancora le loro foto di coppie, ma oltre a questo non ci è dato sapere se sono ritornati ad essere una coppia. Qualche giorno fa, da quanto si legge anche su Fanpage, Adryana è intervenuta su Instagram ed ha spiegato che presto avremmo capito tutto. Ad oggi, però, non sappiamo cosa sia successo tra di loro.

Vi piacerebbe rivederli insieme? A noi si, tantissimo!