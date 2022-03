Matrimonio a prima vista, cosa succede alla scelta finale: la decisione delle coppie lascerà tutti senza parole.

Siamo giunti al termine della nuova edizione di Matrimonio a prima vista, l’ottava per l’esattezza. Le coppie si sono conosciute per la prima volta al momento del sì. Dopo la cerimonia e dopo il viaggio di nozze è cominciato per loro uno dei tasselli più importanti, la convivenza.

Tra alti e bassi, sorrisi e abbracci, tutte e tre sono riuscite a viversi ogni momento, chi più e chi meno. Molti ci hanno letteralmente sorpreso. Al primo sguardo abbiamo pensato che alcuni protagonisti dell’esperimento sociale non fossero adatti a stare insieme anche solo per qualche giorno, ma col tempo tutto è cambiato e tutto ci ha spiazzato. Adesso è arrivato il giorno della scelta finale. Scopriamo insieme quello che è accaduto ma tenetevi pronti perchè resterete senza parole.

Matrimonio a prima vista, la scelta finale: cosa hanno deciso le coppie

Il grande giorno è arrivato, siamo pronti per scoprire cos’è successo alla scelta finale e quindi cosa hanno deciso di fare le coppie. Se non volete alcun spoiler vi invitiamo a fermarvi dal leggere l’articolo, altrimenti proseguite pure.

Partiamo dalla prima coppia:

Antonio e Giorgia sono apparsi da subito molto complici. Con il passare dei giorni la sposa ha trovato un po’ eccessiva la personalità del marito così esuberante ma a quanto pare proprio questo lato del suo carattere l’ha fatta anche sciogliere. All’inizio mancava l’intimità ma quando poi c’è stata, tra i due il legame è diventato sempre più forte. Qual è stata la loro decisione alla scelta? Ebbene, sia Antonio che Giorgia hanno deciso di proseguire nel matrimonio.

Mattia e Cristina dopo una prima ‘paura’ della sposa che ha pensato l’uomo fosse più grande, si sono trovati. Ma la complicità si è spezzata dopo che Cristina è ritornata da una crociera che ha fatto, prenotata in precedenza. Gli ultimi giorni ci hanno fatto capire che tra i due l’armonia si è spaccata e che alla scelta finale si sarebbero separati. Ma non è affatto accaduto, perchè sì anche Mattia e Cristina hanno scelto di restare insieme per continuare a frequentarsi fuori, lontano dalle telecamere.

La coppia che più ci ha fatto pensare è quella di Gianluca e Giorgia. Sono completamente diversi. Lo sposo ha un carattere aperto, è schietto e sicuro di sè, la sposa si è presentata come una persona tanto insicura, forse un po’ permalosa, ma col tempo ha preso molta sicurezza. Al momento della scelta ci sono stati degli attimi di panico, il motivo? Quando Gianluca ha confermato di voler continuare il matrimonio con Giorgia, quest’ultima si è allontanata. Vi ha fatto ritorno con due regali, ovvero diverse foto del loro sì e un quadro delle nozze per poterlo appendere. Ebbene, anche Giorgia ha scelto di continuare questo viaggio insieme a Gianluca.

Ovviamente sappiamo che manca ancora una puntata importante, ‘Matrimonio a prima vista e poi’. Scopriremo solo in questo episodio se dopo alcuni mesi gli sposi sono ancora insieme.