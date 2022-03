E’ nata Diana! Grande gioia, diventa papà per la seconda volta

E’ nata Diana! L’amatissimo artista è diventato papà per la seconda volta: il dolce annuncio è arrivato sui social.

Da poche ore è diventato papà per la seconda volta. L’annuncio del lieto evento è arrivato ad ottobre del 2021 in un giorno speciale. L’artista l’aveva dato nel giorno del 40esimo compleanno della sua compagna.

Allora aveva scritto in un dolcissimo post social: “Buon compleanno amore mio. Oggi che è il nostro compleanno è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga. Da aprile saremo in quattro”. Nelle ultime ore con un nuovo annuncio social arrivato dai rispettivi profili è arrivata la notizia tanto attesa: “Benvenuta tra noi piccola grande Diana”.

L’artista è diventato papà per la seconda volta: “Benvenuta tra noi piccola grande Diana”

L’amatissimo artista è diventato papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato tramite il suo canale social. Qui ha riportato una foto in cui si vedono le mani della bambina appena nata, le sue e quella della sua compagna.

Emanuele Spedicato, meglio noto come Lele, chitarrista dei Negramaro, nelle ultime ore è diventato di nuovo papà. Nella notte del 28 marzo è nata la seconda figlia dell’artista e della sua compagna, l’attrice Clio Evans. Questa lieta notizia arriva dopo quattro anni dalla nascita del primo figlio, nel 2018. La coppia ha annunciato nel mese di ottobre la dolce attesa in un giorno speciale, nel 40esimo compleanno dell’attrice: “Oggi che è il nostro compleanno è il giorno perfetto per condividere con tutti i nostri amici la notizia che la famiglia si allarga”. Nelle ultime ore attraverso i canali social è arrivato l’annuncio tanto atteso.

Lele ha pubblicato una foto in cui si vede la piccola mano della bambina insieme alla sua mano e quella della compagna. A corredo del meraviglioso post ha scritto: “Vita chiama vita. Benvenuta tra noi piccola grande Diana. Sei venuta questa notte con la benedizione di Dio. 3330kg di puro Amore”. Tanti i messaggi di auguri, e anche sul profilo ufficiale dei Negramaro il post è stato ricondiviso: “Benvenuta piccola Diana, tanti auguri dagli zii“.