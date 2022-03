Uomini e Donne, Tina Cipollari e il rapporto con la sua famiglia

E’ l’opinionista di Uomini e Donne ma cosa sappiamo di lei? In un’intervista Tina Cipollari ha parlato del rapporto con la sua famiglia, cosa abbiamo scoperto? Ecco le sue parole!

Tina Cipollari è opinionista del noto e seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi. E’ una presenza fissa a Uomini e Donne, e ormai non possiamo più fare a meno di lei!

Come ben ricorderemo anche la Cipollari ha seduto il trono del noto programma. Tuttavia dopo quel momento si può dire che sia diventata un personaggio ‘storico’ all’interno dello show televisivo di cui non si può più fare a meno. Amatissima per il suo ‘pungente sarcasmo’, in queste ultime edizioni è stata al centro di liti e malcontenti con Gemma Galgani, protagonista del Trono Over. C’è da dire però, che nei panni di opinionista, Tina Cipollari non ne ha sicuramente mai mandate a dire a nessuno!

Ma se nei panni di opinionista abbiamo ‘inquadrato’ il personaggio, cosa sappiamo invece del suo privato? Ad esempio, come sono i rapporti con la sua famiglia? In un’intervista, Tina Cipollari approfondisce l’argomento e spiega in che rapporti è con i suoi familiari. Scopriamo le sue parole!

Tina Cipollari, in che rapporti è con la sua famiglia

Il volto di Tina Cipollari si può dire che sia rappresentativo del programma stesso nel quale presenzia come opinionista insieme a Gianni Sperti. Nel corso di questi anni abbiamo potuto vedere l’opinionista sempre pronta a dire la sua, talvolta rischiando anche qualche piccolo malcontento con Maria De Filippi. Ad ogni modo però, sappiamo che quella di Tina Cipollari ad Uomini e Donne è una presenza che non può affatto mancare all’interno dello show. In un’intervista risalente a qualche tempo fa rilasciata a Uomini e Donne Magazine, sebbene sia sempre un po’ restia a parlare in pubblico della sua famiglia, la storica opinionista di Viterbo ha parlato del rapporto e del tipo di legame che li unisce.

Un’infanzia caratterizzata da tanta felicità e contornata di amore. Sin dai suoi primi anni di vita, Tina Cipollari ha potuto godere del grande affetto della sua famiglia, in particolare di mamma e papà e dei suoi fratelli, con i quali adora trascorrere le intere domeniche. “Adoro tutte le feste comandate. A Pasqua faccio il giro delle sette chiese con le mie sorelle, ho un ottimo rapporto anche con mia cognata, la moglie di mio fratello. Tradizione e famiglia sono le cose più vere di una persona. Le feste sono un’occasione per riunirsi”.

Grande ed immenso è stato l’amore peri il suo papà ed in un’intervista a Verissimo ne parla con enorme affetto: “Devo dire che è stato un grande papà e lo amo sempre anche se non c’è più. Perderlo è stato un momento triste. Anche se è arrivato a quasi 100 anni per me è stato comunque eccezionale. Era così, un po’ scontroso ma con un grande cuore“, ha fatto sapere l’opinionista.

Sebbene possa apparire un personaggio ‘dal cuore duro’, gli affetti per Tina Cipollari sono assolutamente fondamentali. Un legame imprescindibile ed indissolubile.