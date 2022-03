Una vista su Milano che lascia senza fiato e infiniti dettagli super chic: ecco la casa di Baby K

Stasera, alle ore 21, MTV Cribs Italia mostrerà la casa di Baby K: un favoloso appartamento nel cuore di Milano che vi lascerà senza parole.

La puntata di stasera di MTV Cribs Italia si preannuncia assolutamente da non perdere: le telecamere del programma andranno alla scoperta della spettacolare casa di Baby K, all’anagrafe Claudia Judith Nahum. La celebre cantante vive al centro di Milano e i suoi successi ci fanno ballare da anni: non tutti sanno dove vive, pronti a scoprirlo?

A destare meraviglia è innanzitutto il panorama mozzafiato che regala la casa della rapper: dalla sua terrazza, si possono ammirare in lontananza i punti di maggior fascino della città, come il Duomo ed il Castello Sforzesco.

Un nido pieno di comfort, dove la musica viene evocata in ogni angolo. E non potrebbe essere diversamente, viste tutte le hit con le quali è salita in cima alle classifiche, anche in collaborazione con altri artisti. Ampia e luminosa, la dimora della rapper tra le più famose del panorama artistico italiano vi farà innamorare.

La casa di Baby K è un vero gioiello tra i grattacieli: non crederete ai vostri occhi

Riguardo alla vista che offre l’abitazione, si può facilmente immaginare quanto possa essere piacevole per Baby K gustarsi un panorama come questo:

All’interno troviamo un grande salotto col parquet in cui dominano le linee essenziali ed il bianco delle pareti. Tante le suppellettili sulla libreria tra cui spiccano i souvenir di tanti viaggi in giro per il mondo e i premi ricevuti dall’artista nel corso della sua carriera. La bella 39enne ama rilassarsi sull’immenso divano in velluto blu che accoglie spesso i suoi momenti di ispirazione per scrivere nuovi testi.

La luminosità dettata dai colori chiari caratterizza anche la cucina: qui, la cantante mostra un dettaglio particolarmente tecnologico: la cappa a scomparsa sul piano cottura a induzione!

Un bel blu riposante è invece quello che ci vuole in camera da letto e, a quanto pare, Baby K lo sa bene: il letto matrimoniale e il separé, in cui conserva il ritratto del suo idolo Diana Ross, sono esattamente di questo colore.

Non perdetevi la puntata di MTV Cribs Italia, stasera su Sky 131, per scoprire gli altri ‘tesori’ dell’appartamento, come la favolosa cabina armadio e l’innovativo bagno. Da restare senza parole!