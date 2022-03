Ida Platano è tra le dame più amate di Uomini e Donne, ma siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Resterete senza parole.

Sono tantissimi anni che Uomini e Donne va in onda. E sono altrettanto numerose le persone che, edizione dopo edizione, si sono alternati nello studio televisivo del dating show. Ed hanno saputo conquistare un posto nel cuore di tutto il suo pubblico. Tra questi, c’è senza alcun dubbio lei: Ida Platano!

Tra le dame più amate del parterre femminile di Uomini e Donne, Ida Platano è tra coloro che più ha saputo mettersi in gioco. Dapprima con la conoscenza e splendida storia d’amore con Riccardo Guarnieri fino all’ultima conoscenza col cavaliere Alessandro, la bella parrucchiera siciliana non ha mai perso occasione di poter dimostrare quanto sia enorme la voglia di innamorarsi. Vi siete mai chiesti, però, come sia cambiata in tutti questi anni? Sappiamo benissimo che il suo primo ingresso nello studio televisivo di Uomini e Donne è avvenuto diversi anni fa, ma come si mostrava in quegli anni? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare un suo scatto del passato: resterete davvero di stucco.

Com’è cambiata Ida Platano in tutti questi anni di Uomini e Donne? Non ci crederete mai

Di tempo ne è passato da quando Ida Platano, per la prima volta in assoluto, ha messo piede nello studio di Uomini e Donne, ma sembrerebbe proprio che la sua bellezza non sia stata affatto scalfita dal tempo. Ad oggi, la dama siciliana è tra le donne più ambite del parterre maschile. E seppure la Platano preferisca procedere coi piedi di piombo in una relazione, date tutte le delusioni ricevute, anche lei non perde mai occasione di mettersi in gioco.

Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Come detto poco fa, seppure siano trascorsi anni dal suo esordio in tv, Ida Platano sembrerebbe non essere affatto cambiata. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

A quanto pare, sembrerebbe che nello scatto riproposto in alto, Ida fosse proprio all’inizio del suo cammino a Uomini e Donne. Ad oggi, invece, è una delle colonne portanti del programma. Avete notato anche voi? Che sia all’inizio oppure no, si può affermare che la Platano non era è affatto cambiato. Splendida era e splendida è rimasta. Siete d’accordo?