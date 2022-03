Anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Giovedì 31 Marzo: finalmente è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando.

Un Giovedì sera davvero da brividi, ci verrebbe da dire. Oltre alla primissima puntata di Don Matteo 13, che ci regalerà qualcosa di unico, su Canale 5 andrà in onda il quarto ed imperdibile appuntamento de L’Isola dei Famosi.

A partire dalle ore 21:40 circa di Giovedì 31 Marzo, quindi, Ilary Blasi si metterà al timone della quarta puntata de L’Isola dei famosi. Dopo la “minaccia” di lasciare il reality in diretta televisiva, cosa ci dicono le anticipazioni di stasera. Per chi si fosse perso l’appuntamento scorso, sappiate che è accaduto davvero di tutto. E che, senza alcun dubbio, accadrà pure stasera. Ad alimentare la serata, infatti, non solo ci saranno gli scontri, che a quanto pare si stanno facendo sempre più frequenti all’interno del gruppo, ma il pubblico potrà assistere a qualcosa che si aspettava da tempo.

Isola dei famosi, anticipazioni del 31 Marzo: non si aspettava altro!

Da come è stato mostrato nel corso del daytime di Mercoledì 30 Marzo, sembrerebbe che l’equilibrio del gruppo si stia sfaldando sempre di più. Dopo l’acceso scontro tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi nel corso della diretta di una settimana fa, sembrerebbe che un altro stia prendendo piede tra i naufraghi. Ciascuno di loro è contro la coppia formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Seppure amatissimi, i due sembrerebbero che non siano affatto d’accordo con la dinamica del gruppo. E, in diverse occasioni, si sono completamente disinteressati alle sue richieste. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che questo sarà un argomento da trattare nel corso della puntata de L’Isola dei famosi di Giovedì 31 Marzo.

Le anticipazioni, inoltre, ci dicono che il pubblico italiano potrà finalmente assistere al momento tanto atteso: l’ingresso di Guendalina ed Edoardo Tavassi! Dopo ben due settimane dall’inizio dell’adventure reality, i due fratelli romani si riuniranno col gruppo. Al momento, invece, non si ancora nulla sull’ingresso dei due Cugini di Campagna. Infine, ampio spazio per i nuovi nominati e la coppia che dovrà abbandonare la Palapa.

Insomma, come al solito, accadrà di tutto.