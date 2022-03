Belen Rodriguez e Stefano De Martino: colpo di scena, quello che tutti stavano aspettando

Dopo vari avvistamenti, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati ‘beccati’ di nuovo insieme lo scorso weeken dal settimanale Chi.

Il tanto sospirato ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra ormai sempre più certo. Da settimane i due si fanno vedere insieme, con grande gioia dei fan che hanno sempre sperato in un happy end per loro.

Un ricongiungimento lasciato intendere anche da Cecilia Rodriguez in un’intervista e che anche i diretti interessati sembrano non sforzarsi più di tanto per nascondere. Più volte, ultimamente, l’argentina è stata paparazzata in compagnia del papà di suo figlio Santiago e l’ultimo colpo di scena arriva dopo una serie di indizi abbastanza evidenti.

Come quando l’ex ballerino l’ha accompagnata in montagna per lavoro ed entrambi indossavano di nuovo la fede al dito. “La nostra storia non ha detto tutto”, aveva detto Belen qualche settimana fa al settimanale diretto da Alfonso Signorini sull’attuale rapporto con l’ex marito.

Ora, proprio la rivista Chi ha un nuovo colpo di scena: vediamo dove sono stati ‘pizzicati’ insieme dai paparazzi.

Weekend romantico per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dove sono stati fotografati

“Ci hanno preso gusto a fare la vita di coppia” si legge sul noto giornale che ha pubblicato le foto dei due mentre salgono a bordo dell’auto di De Martino. Gli scatti li ritraggono all’uscita di un lussuoso resort a Brescia.

Si tratta della stessa struttura che li aveva ospitati già lo scorso febbraio. Anche in quell’occasione la rivista diretta da Signorini aveva pubblicato foto molto eloquenti: si vedeva la coppia camminare mano nella mano, in accappatoio e scambiarsi vari abbracci.

Insomma, tra la bella sudamericana e il noto conduttore originario di Torre Annunziata sembrerebbe non essere mai finita davvero. Dopo l’inaspettata rottura con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, Belen avrebbe deciso di darsi un’altra possibilità con l’ex coniuge. Per il momento, comunque, i diretti interessati non hanno confermato ufficialmente.

Nel frattempo, sono tanti coloro che sognano il lieto fine per questa storia iniziata quasi dieci anni fa e che ancora riesce ad emozionare tutti.