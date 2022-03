A Vite al Limite ha battuto ogni tipo di record, ma che fine ha fatto oggi Brandon Scott? Non immaginereste mai com’è diventato dopo anni.

Una storia davvero “choc”, quella di Brandon Scott a Vite al limite. E, sia chiaro, lo è non per il motivo che l’ha spinto ad avere tanti chili di troppi, ma soprattutto per l’incredibile trasformazione. Ne abbiamo viste di tutti i colori, avete pienamente ragione, ma il giovanissimo dell’Ohio ha battuto ogni tipo di record, dimagrendo più di 150 kg.

Come tantissimi altri suoi “colleghi”, anche Brandon Scott è stato fortemente condizionato da un passato per niente facile. Tormentato da un’infanzia infelice a causa del mancato dialogo dei suoi genitori, il giovane dell’Ohio era solito trovare nel cibo il suo compagno di avventura. Molto probabilmente, in esso Scott trovava un ottimo conforto. E, tra una litigata ed un’altra, sfogava la sua frustrazione in quello comunemente chiamato “junk food”. Gli attimi di felicità, però, sono durati pochissimo: a furia di mangiare, infatti, Brandon è aumentato sempre di più di peso, raggiungendo una forma fisica davvero inaccettabile. Il dottor Nowzaradan, però, gli ha concesso una seconda “vita” e lui non ha perso occasione di coglierla al balzo: che fine ha fatto oggi?

Che fine ha fatto oggi Brandon Scott dopo Vite al Limite

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo raccontato e mostrato tantissime trasformazione, ma questa di Brandon Scott non potevamo affatto non raccontarvela. Giunto in clinica con un peso pari a 325kg, il giovane dell’Ohio aveva un disperato bisogno di aiuto. E così, grazie al programma impostogli dal dottor Nowzaradan, è riuscito a dimagrire ben 151 kg. Un traguardo davvero impressionante e che in pochissimi sono riusciti a raggiungere. Adesso, però, com’è diventato? Così come Justin, anche il giovane Brandon ha continuato a rispettare la dieta? Assolutamente si!

Seppure abbia ottenuto dei risultati più che soddisfacenti grazie a Vite al Limite, sembrerebbe che Brandon Scott non si sia affatto perso d’animo quando è ritornato a casa. Le sue recentissime foto, infatti, ci mostrano il suo ulteriore cambiamento. In termini di peso non sappiamo quanto sia riuscito a dimagrire, ma la trasformazione continua ad essere choc.

Che fine ha fatto oggi? Brandon, dopo Vite al Limite, ha raggiunto uno dei suoi più grandi sogni: è diventato un cantante. Ma non solo. Anche il suo cuore oggi è impegnato. Siamo contentissimi per lui.