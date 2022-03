Brutta notizia per Barbara D’Urso: duro colpo per la conduttrice

Arriva una brutta notizia per Barbara D’Urso in riferimento al suo programma: cos’è successo nelle ultime ore.

Il 15 marzo 2022 ha avuto inizio la nuova edizione de La pupa e il secchione show. Questa edizione è condotta da Barbara D’Urso. La conduttrice aveva inizialmente svelato che sarà diverso dalle precedenti, più in linea con il docu-reality.

Ha scelto un cast pazzesco, tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che conosciamo molto bene e diversi sono esordienti. Ci sono anche persone non note e quindi alle prime armi di fronte alle telecamere. I protagonisti vivono in una villa meravigliosa e dovranno trascorrere circa 8 settimane insieme. Ovviamente in ogni puntata c’è un’eliminazione e una coppia lascia il programma. La D’Urso ha inoltre scelto tre opinionisti d’eccezione e sono Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. A quanto pare però proprio in riferimento a La pupa e il secchione, non ci sono belle notizie. Vediamo cos’è successo.

Brutta notizia per Barbara D’Urso: c’entra il suo programma La pupa e il secchione

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate delle televisione italiana. Da anni conduce Pomeriggio Cinque e non ci delude mai. Ma ha un curriculum di tutto rispetto, sono tanti e diversi i programmi che lei ha condotto sempre con successo.

Da poche settimane ha preso il timone della nuova edizione de La pupa e il secchione. Ha scelto i protagonisti con una certa attenzione. Abbiamo infatti avuto modo di vedere alcuni minuti dei provini fatti proprio da lei. Ha inoltre scelto tre giudici che non le mandano a dire a nessuno. Purtroppo però per lei per quanto concerne La pupa e il secchione non ci sono buone notizie. L’ultima puntata andata in onda questo martedì 29 marzo ha avuto a quanto pare un calo di ascolti.

Su Rai Uno c’era la partita Italia-Turchia che ha sbaragliato gli ascolti conquistando il podio, seguita dal famosissimo film Il diavolo veste Prada. Invece il reality di Barbara D’Urso sembra che stia continuando a scendere in termini di share e in quanto al numero di telespettatori supera di poco il milione. Sembrerebbe quindi che questa nuova formula de La pupa e il secchione non stia avendo una crescita in termini di ascolti. C’è da dire pure che il programma è appena cominciato e tutto potrebbe cambiare in ogni puntata.