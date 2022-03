Brutto spavento per Victoria e David Beckam: rubati oggetti preziosi mentre loro erano in casa

Brutto spavento per Victoria e David Beckam: derubati di oggetti preziosi mentre loro erano in casa, spiacevolissimo episodio.

Un vero e proprio spiacevolissimo episodio, quello che è capitato a Victoria e David Beckam all’interno della loro casa londinese. Stando a quanto si apprende dal “The Sun”, sembrerebbe che l’amatissima coppia sia stata derubata proprio mentre erano anche loro in casa.

È proprio questo l’incubo di ciascuno di noi: essere sorpresi dai ladri mentre si è comodamente e tranquillamente nella propria casa. Purtroppo, è questo quello che, da quanto si legge sulle pagine del The Sun, sarebbe accaduto a Victoria e David Beckam nei giorni scorsi. La coppia, infatti, è stata vittima di furto. Il tutto, come dicevamo, sarebbe accaduto sotto ai loro occhi indiscreti, che stavano trascorrendo dei momenti di relax insieme alla loro piccola Harper di appena 10 anni. Uno spiacevolissimo episodio, da come si può chiaramente comprendere. E che, appena appreso, ha fatto prendere ad entrambi uno bello spavento. Capiamone qualche cosa in più.

Victoria e David Beckam derubati: brutto spavento per loro, cos’è successo

Uno spavento decisamente bruttissimo, quello di cui Victoria e David Beckam sono stati i protagonisti nei giorni scorsi. La coppia, come dicevamo, è stata derubata nella loro casa londinese mentre erano dentro insieme alla loro piccola Harper. Ad accorgersi del misfatto, sarebbe stato Cruz, il loro giovane figlio, che rientrato da una serata con gli amici si è reso conto di una finestra rotta e di una camera degli ospiti completamente messa a soqquadro.

Sul sito, infatti, si legge che i danni ci sono stati e, purtroppo, non sono stati affatto da niente. A quanto pare, sembrerebbe che siano stati portati via oggetti piuttosto preziosi appartenenti al mondo dell’elettronica e del design. E che i danni ammonterebbero addirittura a migliaia di sterline. Insomma, davvero clamoroso!

Fortunatamente, i due stanno bene, così come la loro bambina. Anche se immaginiamo che sapere di aver vissuto, seppure per pochi attimi, con un ladro intento a svaligiare casa, non sia affatto cosa da poco.