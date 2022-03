Siete curiosi di sapere cosa occorre vedere su Netflix ad Aprile 2022? Ecco le serie tv e i film da non perdere assolutamente.

Seppure il piccolo schermo nostrano stia continuando a regalarci delle serie tv e film davvero impressionanti – tra qualche ora, infatti, andrà in onda la prima puntata di Don Matteo 13 – sono davvero tantissime le persone che hanno un abbonamento Netflix e sono curiosi di sapere cosa sarà possibile vedere nel mese di Aprile 2022.

Anche voi avete un abbonamento a Netflix e non vedete l’ora di scoprire cosa ci riserverà questo mese che sta per entrare? Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Quello che, però, vogliamo assolutamente anticiparvi è che – da quanto si apprende da uno degli ultimi post condivisi sui canali social ufficiale della piattaforma streaming – sembrerebbe che saranno disponibili tantissime serie tv e film davvero imperdibili. Come al solito, ci saranno tantissimi new entry, ma anche attesissimi ritorni. Pronti a saperne di più?

Cosa vedere su Netflix ad Aprile 2022?

“Aprile dolce dormire”: avete mai sentito questo detto? Ebbene. Sembrerebbe che, mai come quest’anno, le sue parole non rispecchieranno affatto la realtà dei fatti! Da quanto si apprende da uno degli ultimi post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale di Netflix, sembrerebbe che Aprile 2022 sarà piuttosto ricco. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, i suoi abbonati non potranno fare a meno di assistere al prosieguo delle serie tv più amate, ma anche all’aggiunte di alcuni “must” che non potete assolutamente perdervi e film incredibili.

A partire dal 1 Aprile, quindi, fino al 30, Netflix offre un’ampia scelta. Cosa vedere, quindi? Tra i film più gettonati, ritroviamo “Nella bolla”, una commedia tutta da ridere, che sarà disponibile a partire da Venerdì. Oppure, “Il sole a mezzanotte”, disponibile tra qualche ora, e “Danzando sul cristallo” dall’8 Aprile. Badate bene, però: i nomi bomba riguardano soprattutto le serie tv. Dal 6 Aprile, su Netflix approderà Michela Giraud col suo “Michela Giraud: la verità, lo giuro”. Reggetevi forte: dall’8 Aprile, Elite 5 ritornerà con i suoi nuovi episodi. Non è affatto finita qui. Oltre a clamorosi ritorni, sarà disponibile un’amatissima serie tv dalla prima alla sua ottava stagione: The Vampire Diaries. Dateci un po’ un’occhiata:

Insomma, ne vedremo delle belle. Non trovate?