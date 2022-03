Emma Marrone e il ricordo di quando ha “rubato” le scarpe a Maria De Filippi: è successo in un’occasione molto speciale

Spunta un vecchio ricordo sui social di Emma Marrone: c’entra Maria De Filippi e la sua esperienza ad Amici da cui sono passati già 12 anni.

Lo scorso 28 marzo è stato un anniversario molto speciale per Emma Marrone: la celebre cantante salentina ha festeggiato infatti 12 anni dalla sua avventura ad Amici 9 di cui è stata vincitrice nel 2010.

Dodici anni di successi, emozioni e tanta bella musica: Emma è ormai una delle cantanti più apprezzate del panorama artistico italiano e la sua carriera è arrivata a toccare anche altri ambiti.

Come quello di giudice di un talent, precisamente X Factor, che l’ha vista nel cast delle ultime due edizioni. Oppure come quello di attrice: dopo aver fatto la prima esperienza sul set della serie A casa tutti bene, a fine anno uscirà il film di Stefano Chiantini, Il Ritorno, che la vede nei panni della protagonista Teresa.

Innumerevoli i concerti, dischi e progetti che in questi 12 anni le hanno regalato tante soddisfazioni e per i quali ha sentito di dover fare alcuni ringraziamenti. Lunedì scorso ha infatti pubblicato un post sui social in cui ha scritto: “Facciamo l’amore da 12 anni. Grazie alle canzoni, grazie alle parole, grazie a voi.. per sempre. Grazie a Maria”.

E le storie Instagram che ha condiviso in questi giorni riguardano proprio l’amatissima conduttrice. Si tratta di un ricordo che risale ad Amici.

Emma Marrone e Maria De Filippi: spunta un ricordo di Amici, nessuno lo sapeva

Nelle foto della Marrone si vedono tre paia di scarpe. Nella prima IG story, la bionda ex allieva di Amici confessa qualcosa di cui il pubblico non poteva essere a conoscenza: “Ho trovato le scarpe che ho rubato a Maria la sera che ho vinto Amici”. Insomma, un ricordo divertente della serata che le cambiato la vita.

Non solo: nell’altra IG story, la Marrone ammette: “A Maria in realtà ho rubato pure queste”. Un retroscena che ha fatto sorridere i fan e che resta nel cuore di Emma ancora oggi, visto che conserva ancora quelle scarpe o comunque le loro foto.

Secondo voi, cosa avrà pensato la De Filippi quando se ne è resa conto?