Ex volto di Uomini e Donne rivela: “Ho rifiutato il Grande Fratello Vip” e spiega perché

Ha partecipato a Uomini e Donne qualche anno fa ed ora, in un’intervista al Corriere, ha rivelato di aver detto di no al Grande Fratello Vip.

Sono trascorsi circa quattro anni da quando fece il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne per corteggiare l’allora tronista Nicolò Brigante. Il percorso non andò a buon fine perché lui scelse la ‘rivale’ Virginia Stablum e dopo quell’esperienza ha cambiato vita.

Stiamo parlando di Marta Pasqualato, ve la ricordate? Veneta e dal temperamento forte e deciso, raccontò di essere una studentessa iscritta alla facoltà di Medicina. Durante i mesi trascorsi nel dating show, fu molto criticata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che, in seguito ad una segnalazione, la accusarono di avere una storia al di fuori del programma.

L’ex corteggiatrice negò fermamente tutte le accuse e terminata quell’avventura si è dedicata al raggiungimento del suo grande sogno: si è laureata ed oggi è un medico di base. Ancora molto seguita sui social, viene ricordata con molto affetto dai fan della trasmissione e di recente è stata intervistata dal Corriere.

Marta Pasqualato, da Uomini e Donne al “no” al Grande Fratello Vip

Al noto quotidiano ha rivelato di aver fatto il provino per il Grande Fratello Vip l’anno scorso e di essere anche stata scelta. Poi però ha dovuto rifiutare per gli impegni legati alla sua carriera.

“Il posto in cui sono rimarrà vacante. Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro. Adesso che mi sveglio ogni mattina alle 6 per andare in studio sono molto più felice di quando mi alzavo alle 11 per scrivere sui social”, racconta il giovane medico.

L’ex volto di Uomini e Donne ha però precisato di non rinnegare i social che comunque l’hanno aiutata economicamente quando era una studentessa: “Grazie a quelli mi sono pagata diversi anni di università. Non vengo da una famiglia abbiente, non mi hanno fatto mancare nulla ma non navigavamo nell’oro”.

E sul rapporto con i pazienti, confessa di aver avuto timore del loro giudizio per via del suo passato televisivo. Tuttavia, sembra sia andata meglio di come sperava: “Ma è andata meglio del previsto. Più di una persona mi ha detto ‘Ti ho visto in televisione’, altri sono stati super discreti ma chi me ne ha parlato l’ha fatto in modo positivo”.

A voi sarebbe piaciuto trovare Marta al GF Vip?