Flavio Briatore ha fatto sapere di essere stato operato e ne ha dato notizia sui social: “Adesso mi aspetta un periodo di immobilità”.

Nelle ultime ore Flavio Briatore ha fatto sapere di aver subito un’operazione. La notizia è arrivata tramite il canale social dell’imprenditore. Ha pubblicato un post in cui si è mostrato mentre si trovava in ospedale.

In basso al post ha spiegato l’operazione che ha subito e cosa gli aspetta adesso, al termine dell’intervento. Dallo scatto mostrato vediamo Briatore in ospedale con la gamba fasciata e con un tutor e delle stampelle. Come ha fatto sapere ha subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Ma vediamo nel dettaglio le parole dell’imprenditore.

Flavio Briatore è stato operato: “Adesso mi aspetta un periodo di immobilità”

E’ stato l’imprenditore stesso a darne notizia attraverso il suo seguitissimo canale instagram. Con un post pubblicato nelle ultime ore Flavio Briatore ha fatto sapere di aver subito un’operazione. Ha pubblicato uno scatto mentre si trova in ospedale ma sta bene.

Dalla foto vediamo Briatore con una gamba fasciata e con il tutore e con le stampelle ma in buone condizioni. Ha fatto sapere di aver subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Ha inoltre rassicurato che tutto è andato bene e che sta per essere dimesso: “Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achillle. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre”.

Visti i tempi di pubblicazione del post l’imprenditore a quanto pare è stato già dimesso e anche nella sua storia instagram vediamo che si trova in macchina. L’intervento è avvenuto invece il 29 marzo. Ci ha tenuto a ringraziare i professori che l’hanno operato e tutto lo staff della Madonnina per la bravura e la professionalità. Briatore ha spiegato che adesso gli aspetta un periodo di immobilità ma non ha intenzione di ‘riposare’, anzi, l’imprenditore ha detto che continuerà a lavorare e a mantenersi attivo, come sempre.

Vita privata

Flavio Briatore nella sua vita è stato legato a diverse top model di fama mondiale. Nel 2008 ha sposato la showgirl Elisabetta Gregoraci da cui ha avuto un figlio, Nathan Falco. Nel 2017 si sono separati consensualmente. Flavio ed Elisabetta sono in ottimi rapporti e spesso trascorrono del tempo insieme.