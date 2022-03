GF Vip, Manuel e Lulù pensano ad avere un figlio: cos’hanno intenzione di fare

GF Vip, Manuel e Lulù sono molto innamorati e non nascondono il desiderio di avere un figlio in futuro: cos’hanno intenzione di fare.

Manuel e Lulù si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Ad inizio reality si sono subito trovati ma nelle settimane successive ci sono stati molti alti e bassi. In particolare il nuotatore ha mostrato una iniziale diffidenza nei confronti della principessa.

Ha capito però che non poteva mettere da parte i suoi sentimenti o nasconderli perchè c’erano ed erano forti. Bortuzzo ha abbandonato il gioco a fine gennaio mentre Lulù è arrivata in finale, posizionandosi al quinto posto. L’ex concorrente la stava aspettando a braccia aperte e una volta conclusosi il reality hanno iniziato la convivenza. Il nuotatore l’ha ospitata nella sua casa romana. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv Manuel ha parlato di questa bellissima storia d’amore e ha raccontato che il pensiero di avere un figlio con Lulù in futuro c’è. Vediamo cosa ha detto.

GF Vip, Manuel e Lulù pensano ad avere un figlio: cosa ha raccontato il nuotatore

Una storia d’amore che nella casa del GF Vip ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié una volta fuori dal reality hanno iniziato subito la convivenza. Il nuotatore ha ospitato la principessa nel suo appartamento romano che da qualche anno divide con il padre Franco. Il Signor Bortuzzo vive al piano di sopra mentre Manuel e Lulù sono al piano di sotto.

L’ex concorrente in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha parlato della sua storia d’amore con Lulù. Sembrerebbe che a telecamere spente il loro legame stia andando a gonfie vele, non solo hanno iniziato la convivenza ma stanno già facendo grandi progetti insieme e hanno anche parlato di avere un figlio.

Come più volte ha detto, anche durante una diretta del GF Vip, intervistato da Signorini, la sua condizione di salute non gli permette di avere figli in maniera naturale. Per questo il nuotatore ha spiegato che ricorrerebbe alla fecondazione assistita: “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita. Prima d’ora non mi aveva mai sfiorato l’idea di avere un figlio”, ha detto. Grazie a Lulù adesso Manuel sta provando quella serenità che gli fa pensare che qualsiasi cosa si potrebbe affrontare senza problemi: “Lulù mi dà la serenità di pensare che si potrebbe affrontare qualsiasi cosa senza problemi”.

A quanto pare Manuel e Lulù non hanno escluso l’idea di avere un figlio e data la condizione fisica del nuotatore in seguito all’incidente, ricorrerebbero alla fecondazione assistita.