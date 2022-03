Kanye West, spesa ‘folle’ per la fidanzata: cosa le ha regalato con 250mila euro

Non ha davvero badato a spese Kanye West per far felice la sua nuova fidanzata Chaney Jones: sapete cosa le ha regalato?

Rapper, designer e stylist, Kanye West sembra aver trovato di nuovo l’amore dopo il divorzio da Kim Kardashian annunciato l’anno scorso. Dopo una parentesi con Julia Fox, il 44enne ha una nuova fiamma che, a quanto pare, lo sta rendendo molto felice.

Lei è la giovane e bellissima Chaney Jones: 24 anni, modella, influencer e direttrice della società di terapia First State Behavioral Health di Los Angeles. Mora, fisico esplosivo e molto, ma molto, somigliante a Kim.

La grande passione per la moda, che lo ha portato a lavorare in questi anni come designer per Adidas con il suo marchio Yeezy ed in collaborazione la partnership con Balenciaga, sembra non voler affatto abbandonare Kanye West.

E se ciò si traduceva in un’attenzione massima per l’immagine della ex moglie, ora con la Jones le cose non sembrano per nulla cambiate. In base a quanto riportato dal portale Page Six, il rapper originario di Chicago che negli ultimi mesi ha deciso di farsi chiamare col suo soprannome, avrebbe infatti speso ben 250mila euro per farle un regalo. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa ha regalato Kanye West alla fidanzata: dono extra lusso

L’esoso dono sarebbe una borsa Birkin che il cantante avrebbe acquistato a Miami, nel negozio Hermés da Privé Porter, ed è un pezzo quasi unico. Ovviamente, non è mancata l’organizzazione per sorprendere la partner: Chaney l’ha ricevuta mentre West si trovava in viaggio per lavoro a Houston. Qui, l’artista ha mostrato la borsa tramite Facetime.

Anche alle sue ex ha fatto regali simili in passato: alla Kardashian regalò una borsa Birkin 40 con un dipinto di George Condo; alla Fox ed a quattro suoi amici comprò una Birkin 25 da 50mila euro in occasione del 32esimo compleanno di lei.

A tal proposito, l’attrice si era anche lamentata su New York Times dell’ansia che genera avere una borsa del genere: “È la cosa più ansiosa di sempre. Stai controllando la Birkin, assicurandoti che sia ancora lì, che non le siano magicamente cresciute le ali. È spaventoso avere una Birkin. C’è molta pressione”.

Insomma, non si può dire che il buon Kanye non sia generoso con le sue donne!