Kate Middleton, cosa fa quando i suoi figli urlano troppo: l’avreste mai detto?

Proprio come tutte le mamme di figli piccoli, anche Kate Middleton stabilisce delle regole ben precise per loro: ecco cosa fa quando gridano.

Una famiglia armoniosa ed invidiata quella di William d’Inghilterra e sua moglie Kate Middleton: insieme fin dai tempi dell’università, i due non si sono mai lasciati e sembrano sempre più felici ed innamorati. Un amore coronato dal matrimonio nel 2011 e dalla nascita dei loro tre pargoletti, George, Charlotte e Louis. Ciò non vuol dire però che, come genitori, non siano costretti ad affrontare i classici inconvenienti della vita quotidiana che inevitabilmente si presentano nell’educare i bambini.

Sì, perché anche i Reali inglesi, con tutti gli impegni istituzionali ai quali devono ottemperare, devono fare i conti con capricci e disobbedienze varie. E proprio per far sì che i loro figli non si sentano mai troppo diversi dagli altri bambini, la mamma e il papà hanno fissato per loro delle regole che vanno assolutamente rispettate.

In caso contrario, la ‘punizione’ non esita ad arrivare. Tra le tante curiosità che riguardano la Royal Family, ne è emersa una proprio a tal proposito. Sono stati i giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand a rivelare questo ulteriore dettaglio.

Kate Middleton mamma premurosa ma severa: cosa fa quando i figli gridano

Scobie e Durand sono gli autori del libro Finding Freedom 2 che tratta vari temi e retroscena riguardanti la vita della Famiglia Reale inglese. I due giornalisti hanno rivelato che c’è una cosa assolutamente proibita a George, Charlotte e Louis.

I tre fratellini non possono urlare e se lo fanno, i genitori prendono subito ‘i dovuti provvedimenti’. “Gridare è off-limits. Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli. Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro”, hanno raccontato.

Kate e William farebbero quindi molta attenzione ad educare sin da ora i loro bambini a non essere mai aggressivi né verbalmente né fisicamente, perché le incomprensioni vanno affrontate con calma e senza alzare la voce.

Un importante messaggio a cui i duchi di Cambridge danno il giusto valore, complimenti!