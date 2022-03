L’Isola dei Famosi, cosa fanno Ilary Blasi e gli opinionisti prima di ogni puntata: curiosa abitudine

A Casa Chi, Vladimir Luxuria rivela cosa accade a L’Isola dei Famosi prima della diretta: qual è il ‘rito’ che fanno Ilary e gli opinionisti.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi procede spedita e si dimostra un grande successo anche quest’anno. Oltre alla collaudatissima Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino stanno svolgendo egregiamente il loro ruolo.

Un trio decisamente in sintonia che contribuisce a rendere ancora più spumeggianti le puntate in prima serata su Canale 5 del lunedì e del giovedì. Il reality in onda dall’Honduras non è un programma facile da gestire, pertanto è fondamentale che ci sia una buona intesa anche tra coloro che sono in studio.

Sicuramente, il fatto che sia Luxuria che Savino hanno avuto, in modi diversi, già esperienza nel programma aiuta non poco. Ricordiamo infatti che Savino lo ha condotto nel 2012 dopo l’abbandono di Simona Ventura, mentre Vladimir in passato è stata concorrente, opinionista ed inviata.

Quest’ultima è stata intervistata da Casa Chi ed ha raccontato cosa succede prima di andare in onda.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e gli opinionisti non vi rinunciano mai: succede prima della diretta

L’opinionista ha parlato ai giornalisti di Casa Chi di un rito molto particolare che ripete insieme alla conduttrice e al collega Savino prima dell’inizio di ogni puntata de L’Isola.

Questo rito si chiama “il pelo di cozza”: Vladimir ha raccontato di aver conosciuto tempo fa una donna a Sant’Antioco che lo pratica seguendo un’antica tradizione. Nelle notti di luna piena questa donna si tuffa in acqua e raccoglie il pelo delle cozze giganti che crescono verticalmente. Questo “viene raccolto e messo in una mistura di alghe e diventa il famoso ‘bisso’”.

Questa “seta di mare” alla luce del sole somiglia all’oro, perciò gli antichi faraoni vi si facevano i paramenti, ha spiegato Luxuria. L’opinionista ha poi rivelato che la donna le disse di esprimere un desiderio mentre teneva in mano il pelo di cozza. “Da quel momento io lo faccio quando ho delle prime televisive. Ho contaminato anche Nicola e Ilary. Noi prima della diretta teniamo questo pelo di cozza ed esprimiamo il desiderio”, ha detto.

Voi conoscevate questa antica tradizione?